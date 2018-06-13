Санья не верит, что Венгер будет тренировать сборную

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья убежден, что Арсен Венгер не будет работать со сборной и вскоре возглавит какой-нибудь клуб.

Несмотря на почтенный возраст, Венгер является одним из главных кандидатов на работу со сборной Франции после Чемпионата Мира. Однако Санья не верит, что такой сценарий вообще возможен.



"Я не думаю, что он возглавит сборную Франции. Арсен хочет быть в деле каждый день, клубный футбол ему подходит гораздо больше. Думаю, он попытается найти себе именно клуб".



"Арсен оказывал большое влияние на игроков, поэтому не будет слишком долго сидеть в отпуске. Я не знаю, куда он отправится, но думаю, совсем скоро он вернется", - цитирует Санья ESPN.