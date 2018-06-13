Как составляется расписание Премьер-Лиги?

Уже завтра, 14 июня, будет объявлено расписание Премьер-Лиги сезона 2018/19. Попробуем разобраться, как составляется график игр.

Составление расписания — результат кропотливой работы на протяжении почти полугода. Этот процесс затрагивает 2036 матчей в четырех первых дивизионах Англии (Премьер-Лига, Чемпионшип, Лига Один, Лига Два).



Гленн Томпсон из компаний Atos, с 1992 года распределивший более 60 тысяч матчей, объяснил официальному веб-сайту Премьер-Лиги, как проходит формирование расписания.



"Работа над составлением календаря начинается в начале календарного года. Примерно в это время я получаю игровые даты от Премьер-Лиги".



"Все строится на том, что мы вводим даты международных матчей от ФИФА, затем европейских турниров, а затем FA добавляет даты своих соревнований. На оставшиеся даты мы распределяем матчи чемпионата и Кубка Лиги".



"При составлении календаря мы стараемся держаться методологии последовательности. Мы разбиваем первый круг сезона на пять составляющих частей, так называемых сетов, которые затем мы используем во втором круге, но в обратном порядке".



"Существуют "золотые правила" составления календаря. Например, каждые пять матчей одной команды должны включать себя три матча дома и два на выезде или наоборот".



"Также, мы стараемся избегать двух или более матчей кряду дома или на выезде, особенно в начале и концовке сезона. Это было бы просто нечестно по отношению к командам, тем более если они нуждаются в очках".



"Около Рождества, если команда играет на Boxing Day дома, то в новогодний день она должна играть на выезде или наоборот Также мы стараемся чередовать домашние-выездные матчи от субботы к субботе".



"Конечно, что мы стараемся избегать матчей команд из одного города дома в один день. С командами из Манчестера и Ливерпуля немного проще, однако составить правильный календарь для команд из Лондона бывает не так очевидно".



"Далее, примерно в марте Премьер-Лига отправляет каждому клубу форму, в которой нужно ответить на три вопроса: 1) Есть ли даты, когда вы не хотите играть дома? На это они отвечают совместно с полицией города; 2) С какими клубами вы желаете обсудить некоторые даты?; 3) Есть ли команды, с которыми вы не желаете играть на Boxing Day?"



"Конечно, не всегда получается угодить всем, однако каждый год мы удовлетворяем более 85 процентов запросов. Если это невозможно, Премьер-Лига узнает у клубов, какое требование является наиболее важным", — сообщил Томпсон.