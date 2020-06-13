Парлор ждет Виейра в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор уверен, что через несколько лет Патрик Виейра получит работу в Премьер-Лиге.

Этим летом Виейра рассматривали на должность главного тренера "Арсенала", но "канониры" сделали выбор в пользу опытного Унаи Эмери. Патрик, не теряя времени даром, отправился набираться этого самого опыта – из "Нью-Йорк Сити" в "Ниццу".



Парлор, отыгравший с Виейра несколько лет, надеется, что в скором времени француз сможет продемонстрировать свои тренерские качества и в Премьер-Лиге.



"Патрик уезжает в "Ниццу", и это хороший вариант для него. Там очень мило, красиво, это юг Франции. Думаю, это станет для него отправной точкой. Но он должен добиться успеха там, это самое важное для Патрика".



Он многому научился в Нью-Йорке и теперь движется дальше. "Ницца" станет для него более серьезным испытанием, как мне кажется. Давайте посмотрим, чего он добьется там, потому что затем он будет счастлив вернуться в Премьер-Лигу. Уверен, это непременно произойдет", - сообщил Парлор Daily Express.