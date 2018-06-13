Бенитес может возглавить сборную Испании
Сборная Испании рассматривает главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на замену для Хулена Лопетеги.
Уже после отъезда сборной Испании на Чемпионат Мира Лопетеги объявил о своем решении покинуть национальную команду по окончании турнира в России и перейти со следующего сезона на работу с "Реалом".
Не дожидаясь возвращения своей национальной команды с мундиаля, Федерация футбола Испании приступила к поискам нового тренера. Если верить Daily Express, на роль преемника Лопетеги рассматривается 58-летний Бенитес.
Последние полтора года Рафаэль конфликтует с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли. Бенитеса не устраивает скупость клуба на трансферном рынке, и если ситуация не изменится этим летом, терпение экс-тренера "Челси" и "Ливерпуля" может окончательно лопнуть.
Отметим, что только в октябре Рафаэль намекнул на свое желание поработать с национальной командой. Для этого, по словам Бенитеса, "ему нужно добиться хороших результатов в клубе".
13.06.2018 12:00
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