Бенитес может возглавить сборную Испании

Рафаэль Бенитес Сборная Испании рассматривает главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на замену для Хулена Лопетеги.

Уже после отъезда сборной Испании на Чемпионат Мира Лопетеги объявил о своем решении покинуть национальную команду по окончании турнира в России и перейти со следующего сезона на работу с "Реалом".

Не дожидаясь возвращения своей национальной команды с мундиаля, Федерация футбола Испании приступила к поискам нового тренера. Если верить Daily Express, на роль преемника Лопетеги рассматривается 58-летний Бенитес.

Последние полтора года Рафаэль конфликтует с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли. Бенитеса не устраивает скупость клуба на трансферном рынке, и если ситуация не изменится этим летом, терпение экс-тренера "Челси" и "Ливерпуля" может окончательно лопнуть.

Отметим, что только в октябре Рафаэль намекнул на свое желание поработать с национальной командой. Для этого, по словам Бенитеса, "ему нужно добиться хороших результатов в клубе".




Метки Бенитес, Ньюкасл, сборная Испании

Автор foxmcfc   

Дата 13.06.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1328

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Последние комментарии:




  1. vals1702 13.06.2018 13:56 # vals1702
    вперед Рафа

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  2. ganinilyha 13.06.2018 13:16 # ganinilyha
    Лопетеги же остаётся

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  3. pavlix76 13.06.2018 12:52 # pavlix76
    Вспоминается знаменитая фраза Станиславского...

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  4. manutd-20champ 13.06.2018 12:51 # manutd-20champ
    сделает чемпионами

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  5. suarezov 13.06.2018 12:07 # suarezov
    Зидана в сборную

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  6. mr-tsoy 13.06.2018 12:03 # mr-tsoy
    Топ тренер со счастливыми трусами

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