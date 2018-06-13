Бенитес может возглавить сборную Испании

Сборная Испании рассматривает главного тренера "Ньюкасла" Рафаэля Бенитеса на замену для Хулена Лопетеги.

Уже после отъезда сборной Испании на Чемпионат Мира Лопетеги объявил о своем решении покинуть национальную команду по окончании турнира в России и перейти со следующего сезона на работу с "Реалом".



Не дожидаясь возвращения своей национальной команды с мундиаля, Федерация футбола Испании приступила к поискам нового тренера. Если верить Daily Express, на роль преемника Лопетеги рассматривается 58-летний Бенитес.



Последние полтора года Рафаэль конфликтует с владельцем "Ньюкасла" Майком Эшли. Бенитеса не устраивает скупость клуба на трансферном рынке, и если ситуация не изменится этим летом, терпение экс-тренера "Челси" и "Ливерпуля" может окончательно лопнуть.



Отметим, что только в октябре Рафаэль намекнул на свое желание поработать с национальной командой. Для этого, по словам Бенитеса, "ему нужно добиться хороших результатов в клубе".