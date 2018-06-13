Forbes снова признал "Юнайтед" самым дорогим футбольным клубом в мире
Журнал Forbes второй год подряд признал "Манчестер Юнайтед" самым дорогим футбольным клубом мира.
За прошедшие 12 месяцев стоимость клуба с "Олд Траффорд" выросла на 12 процентов — с 3.69 до 4.12 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что операционный доход "красных дьяволов" почти в два раза больше, чем у какой-либо другой команды в мире.
Совсем немного от "Юнайтед" отстают испанские гранды "Реал" (4.08 млрд. долларов) и "Барселона" (4.06 млрд. долларов), а дополняют топ-5 "Бавария" (3.06 млрд. долларов) и "Манчестер Сити" (2.47 млрд. долларов).
Что интересно, в первую двадцатку рейтинга вошли сразу восемь английских клубов. Forbes объясняет это доминирующим положением Премьер-Лиги на рынке телевизионных трансляций.
Еще одна причина роста стоимости клубов — чисто техническая, ведь за последний год курс доллара снизился по отношению к европейской валюте.
Самые дорогие футбольные клубы мира в 2018 году по версии Forbes
1. Манчестер Юнайтед ($4.12 млрд.)
2. Реал ($4.08 млрд.)
3. Барселона ($4.06 млрд.)
4. Бавария ($3.06 млрд.)
5. Манчестер Сити ($2.47 млрд.)
6. Арсенал ($2.23 млрд.)
7. Челси ($2.06 млрд.)
8. Ливерпуль ($1.94 млрд.)
9. Ювентус ($1.47 млрд.)
10. Тоттенхэм ($1.23 млрд.)
11. ПСЖ ($971 млн.)
12. Боруссия Дортмунд ($901 млн.)
13. Атлетико ($848 млн.)
14. Вест Хэм ($754 млн.)
15. Шальке-04 ($707 млн.)
16. Рома ($618 млн.)
17. Милан ($612 млн.)
18. Интер ($606 млн.)
19. Лестер ($500 млн.)
20. Наполи ($471 млн.)
13.06.2018 11:00
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Последние комментарии:
вхю дороже ромы, милана, интера и наполи)) леол
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доходы растут, болельщики не жалуются. всё происходит как я предсказывал.
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Что-то в списке Севилью не видать, подскажите, на каком она месте?
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Браво Мю, со времен ухода Ферги ничего не выиграли, но все равно держаться в лидерах
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хоть бы писали что входит в эту стоимость.. доходы понятно а остальное?? допустим там стоимость ьренда недвижимости и тд.. но что в два раза дороже челси в голове не укладывается
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возможно скамы вымирающий вид, надеюсь этим цена объясняется
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Лестер из-за недавнего чемпионства так в цене подрос?
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но как же, МС чемпион, Ливер показывает секси футбол, ТТХ прогрессирует, но на планете МЮ отец всем клубам )
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