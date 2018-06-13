Forbes снова признал "Юнайтед" самым дорогим футбольным клубом в мире

Журнал Forbes второй год подряд признал "Манчестер Юнайтед" самым дорогим футбольным клубом мира.

За прошедшие 12 месяцев стоимость клуба с "Олд Траффорд" выросла на 12 процентов — с 3.69 до 4.12 миллиардов долларов. Forbes отмечает, что операционный доход "красных дьяволов" почти в два раза больше, чем у какой-либо другой команды в мире.



Совсем немного от "Юнайтед" отстают испанские гранды "Реал" (4.08 млрд. долларов) и "Барселона" (4.06 млрд. долларов), а дополняют топ-5 "Бавария" (3.06 млрд. долларов) и "Манчестер Сити" (2.47 млрд. долларов).



Что интересно, в первую двадцатку рейтинга вошли сразу восемь английских клубов. Forbes объясняет это доминирующим положением Премьер-Лиги на рынке телевизионных трансляций.



Еще одна причина роста стоимости клубов — чисто техническая, ведь за последний год курс доллара снизился по отношению к европейской валюте.



Самые дорогие футбольные клубы мира в 2018 году по версии Forbes



1. Манчестер Юнайтед ($4.12 млрд.)

2. Реал ($4.08 млрд.)

3. Барселона ($4.06 млрд.)

4. Бавария ($3.06 млрд.)

5. Манчестер Сити ($2.47 млрд.)

6. Арсенал ($2.23 млрд.)

7. Челси ($2.06 млрд.)

8. Ливерпуль ($1.94 млрд.)

9. Ювентус ($1.47 млрд.)

10. Тоттенхэм ($1.23 млрд.)

11. ПСЖ ($971 млн.)

12. Боруссия Дортмунд ($901 млн.)

13. Атлетико ($848 млн.)

14. Вест Хэм ($754 млн.)

15. Шальке-04 ($707 млн.)

16. Рома ($618 млн.)

17. Милан ($612 млн.)

18. Интер ($606 млн.)

19. Лестер ($500 млн.)

20. Наполи ($471 млн.)