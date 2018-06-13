"Арсенал" близок к покупке Бернда Лено

Бернд Лено Голкипер леверкузенского "Байера" Бернд Лено должен стать вторым новичком "Арсенала" при Унаи Эмери.

Вратарская позиция была одним из самых слабых мест "Арсенала" в прошлом сезоне. 36-летний Петр Чех подвергался жесточайшей критике, допустив сразу шесть результативных ошибок — больше любого другого голкипера Премьер-Лиги.

Как стало известно немецкому изданию Bild, решить проблему "канониры" рассчитывают с помощью 26-летнего Лено. Тот готов покинуть "Байер" этим летом, тем более что его контракт содержит пункт об отступных в размере 22 миллионов фунтов.

Сообщается, что в данный момент "Арсенал" близок к договоренности относительно трансфера голкипера сборной Германии, которого также сватали в "Ливерпуль", "Наполи" и "Атлетико". "Канониры" не хотят ждать окончания Чемпионата Мира и надеются заключить сделку на текущей неделе.



Метки Арсенал, Байер, Лено

Автор foxmcfc   

Дата 13.06.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1568

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  1. papka-legend 13.06.2018 10:44 # papka-legend
    Даже соседи-пидорасы усиливаются, а наши сосут хуи.
    Грановская мать твоя шлюха.

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  2. raimbek1 13.06.2018 10:36 # raimbek1
    На фото Тер-Штеген вроде же

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  3. puhovik-vengera 13.06.2018 10:35 # puhovik-vengera
    Да остановите уже этих топарей

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  4. hollywood-hoe 13.06.2018 10:14 # hollywood-hoe
    на кариуса похож, значит все будет збс у него

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