"Арсенал" близок к покупке Бернда Лено
Голкипер леверкузенского "Байера" Бернд Лено должен стать вторым новичком "Арсенала" при Унаи Эмери.
Вратарская позиция была одним из самых слабых мест "Арсенала" в прошлом сезоне. 36-летний Петр Чех подвергался жесточайшей критике, допустив сразу шесть результативных ошибок — больше любого другого голкипера Премьер-Лиги.
Как стало известно немецкому изданию Bild, решить проблему "канониры" рассчитывают с помощью 26-летнего Лено. Тот готов покинуть "Байер" этим летом, тем более что его контракт содержит пункт об отступных в размере 22 миллионов фунтов.
Сообщается, что в данный момент "Арсенал" близок к договоренности относительно трансфера голкипера сборной Германии, которого также сватали в "Ливерпуль", "Наполи" и "Атлетико". "Канониры" не хотят ждать окончания Чемпионата Мира и надеются заключить сделку на текущей неделе.
13.06.2018 10:00
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Даже соседи-пидорасы усиливаются, а наши сосут хуи.
Грановская мать твоя шлюха.
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На фото Тер-Штеген вроде же
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Да остановите уже этих топарей
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на кариуса похож, значит все будет збс у него
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