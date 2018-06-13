"Арсенал" близок к покупке Бернда Лено

Голкипер леверкузенского "Байера" Бернд Лено должен стать вторым новичком "Арсенала" при Унаи Эмери.

Вратарская позиция была одним из самых слабых мест "Арсенала" в прошлом сезоне. 36-летний Петр Чех подвергался жесточайшей критике, допустив сразу шесть результативных ошибок — больше любого другого голкипера Премьер-Лиги.



Как стало известно немецкому изданию Bild, решить проблему "канониры" рассчитывают с помощью 26-летнего Лено. Тот готов покинуть "Байер" этим летом, тем более что его контракт содержит пункт об отступных в размере 22 миллионов фунтов.



Сообщается, что в данный момент "Арсенал" близок к договоренности относительно трансфера голкипера сборной Германии, которого также сватали в "Ливерпуль", "Наполи" и "Атлетико". "Канониры" не хотят ждать окончания Чемпионата Мира и надеются заключить сделку на текущей неделе.