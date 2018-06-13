Полузащитник "Севильи" Стивен Нзонзи обнадежил "Арсенал", намекнув на свою готовность сменить клуб этим летом.

В 2015 году именно Унаи Эмери, ныне возглавляющий "канониров", пригласил Нзонзи в "Севилью". Вместе они успели выиграть Лигу Европы, после чего испанский специалист отправился тренировать ПСЖ.



В связи с назначением Эмери на "Эмирейтс" появились слухи, что Унаи хочет воссоединиться с бывшим игроком "Блэкберна" и "Стоука". Сам Нзонзи готов покинуть "Севилью", но хочет перейти в клуб с амбициями. Окончательное решение 29-летний француз примет по возвращении с Чемпионата Мира в России.



"Мне очень хорошо в "Севилье", но они не являются крупнейшим клубом в Европе. Если бы я мог выступать рядом с первоклассными игроками в большой команде, это было бы шагом вперед в моем развитии".



"Все мы знаем, что трансферное окно открыто, однако мы особо не разговариваем об этом. Впереди большой турнир, и смена клуба — не главная тема в коллективе", — цитирует Нзонзи The Sun.