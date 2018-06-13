Салах: "Стиль Клоппа — причина моего успеха"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что своей высочайшей результативностью в минувшем сезоне он обязан атакующему стилю главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Перебравшись в "Ливерпуль" прошлым летом из "Ромы", Салах провел просто невероятный дебютный сезон на "Энфилде". Мохамед забил 44 гола во всех соревнованиях, включая 32 мяча в Премьер-Лиге, что стало новым рекордом дивизиона.



Бывший игрок "Челси" уверен в том, что одной из основных причин столь успешного сезона стал Клопп, который поверил в него и помог показывать свою лучшую игру.



"Наш стиль игры очень нам помогает. Клопп часто просит, чтобы я всегда был в эпицентре игры и находился как можно ближе к воротам соперника".



"Он знает, как извлечь максимальную пользу от своих атакующих игроков. Просто посмотрите на количество голов, которые мы забили в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"С самого первого дня Клопп считает меня своим другом. Мы очень близки, несмотря на то, что он босс, а я игрок. Высокий уровень моих товарищей по команде и их желание помогать мне забивать также являются важным фактором в моем успехе. Кроме того, я упорно тружусь каждый день с желанием становиться лучше", - заявил Салах.



Отметим, атакующая троица "Ливерпуля" в лице Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане помогла "красным" забить 91 гол в сезоне 2017/18. Мо считает, что главной причиной столь высокой результативности стала щедрость и желание помогать партнерам.



"В этом сезоне мы забили очень много голов. "Мы не эгоистичны и стараемся помогать друг другу. За пределами поля мы друзья. Нам очень нравится играть вместе", - цитирует Салаха The Independent.