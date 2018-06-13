"Юнайтед" не будет покупать Данни Роуза
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к левому защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу.
Лишь на днях стало известно, что "красные дьяволы" более не претендуют на Алекса Сандро из "Ювентуса". Сообщалось, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо вполне доволен выбором из Эшли Янга и Люка Шоу слева в обороне.
И хотя ранее утверждалось, что Моуриньо не откажется от подходящей возможности приобрести левого защитника, даже обладая Янгом и Шоу, сейчас Жозе окончательно свернул соответствующие планы, уведомив об этом исполнительного директора Эда Вудворда, передает The Telegraph.
Решение Моуриньо станет ударом по 27-летнему Роузу, который по возвращении с Чемпионата Мира в России надеялся осуществить переход свой мечты и присоединиться к "Юнайтед".
В сложившейся ситуации Данни, возможно, придется задуматься об отъезде из Премьер-Лиги, чтобы реализовать свои мечты в отношении трофеев и Лиги Чемпионов. Однако куда вероятнее, что Роуз все же останется в "Тоттенхэме".
Ранее пресса сообщала об интересе к Роузу со стороны "Ювентуса" и дортмундской "Боруссии", однако установленная "шпорами" цена в 55 миллионов фунтов резко понижает шансы Данни сменить клуб этим летом. Заплатить такие деньги, кроме "Юнайтед", вряд ли кто-то отважится.
13.06.2018 07:00
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очень немаловажно, чтобы футболист был в нормальном моральном и психологическом состоянии. Будь ты три раза Месси, если у тебя депрессия, мало что из тебя выйдет
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Геморройный очень Роуз. Слишком часто любит время от времени разыгрывать "черную карту", жалуясь на расизм. Второй Яя. Но если это можно было терпеть от талантливого Туре, то нафиг нужен середняк Роуз с такими тараканами. ИМХО, конечно.
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