Алдервейрелд открыт к идее остаться в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что открыт к идее остаться со "шпорами".

Как известно, 29-летнему Алдервейрелду не удалось договориться со своим клубом о новом контракте. Действующее же соглашение Тоби истекает уже через год.



Конечно, у "шпор" есть опция по продлению контракта Тоби на 12 месяцев, но в таком случае со следующего лета становится активен пункт об отступных в 22 миллиона фунтов.



Учитывая все это, "Тоттенхэм" настроен уже этим летом решить судьбу защитника, серьезный интерес к которому проявляет "Манчестер Юнайтед". Однако Алдервейрелд не исключает, что сезон 2018/19 он проведет в команде Маурисио Почеттино.



"Да, почему нет? У меня остается еще два года по контракту. Я не знаю, что произойдет. Прямо сейчас для меня важнее всего национальная команда".



"Что будет в следующем сезоне, станет ясно потом. Прямо сейчас единственный источник позитива для меня — это Чемпионат Мира. Это самая важная вещь в мире для меня сейчас. Я должен сосредоточиться на этом. Я не читаю никаких газет".



"Я хорошо выступал в Премьер-Лиге на протяжении пары лет. Затем я получил травму, и теперь я хочу проявить себя за сборную Бельгии. Я чувствую, что нахожусь в форме, и это самое важное", — цитирует Алдервейрелда Daily Mail.