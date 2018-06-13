Светская хроника за среду

"Челси" может обменять Альваро Морату на Джанлуиджи Доннарумму. "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 88 миллионов фунтов за Дугласа Косту. Мартин Аткинсон отправился на Чемпионат Мира — на велосипеде. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вопреки слухам из Бразилии, "Ливерпуль" не предлагал 57 миллионов фунтов за голкипера "Ромы" Алиссона. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" обдумывает имеющиеся варианты по укреплению позиции голкипера, признав поражение в борьбе за Алиссона. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" может составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за вингера Желсона Мартинша, который хочет расторгнуть контракт со "Спортингом". (Daily Star)



"Челси" готов потратить 30 млн. фунтов на Джека Грилиша и даже позволить полузащитнику немедленно вернуться в "Астон Виллу" на правах аренды. (Teamtalk)



"Челси" хочет пригласить нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани на место Альваро Мораты, в услугах которого заинтересованы "Ювентус" и "Милан". (TMW)



Защитник "Челси" Джей Дасилва попал в сферу интересов главного тренера "Дерби" Фрэнка Лэмпарда. (Daily Mirror)



Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери хочет продолжить карьеру в Премьер-Лиге и выбирает между "Челси" и "Арсеналом". (L'Equipe)



Однако перехватить Сери может "Наполи". (Daily Express)



Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может перейти в "Челси" этим летом, в обмен на нападающего Альваро Морату. (Corriere dello Sport)



"Манчестер Сити" может предложить 88 млн. фунтов за вингера "Ювентуса" Дугласа Косту. (Premium Sport)



Новый тренер "Реала" Хулен Лопетеги может попытаться приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, с которым у него сложились хорошие отношения в сборной Испании. (Daily Mail)



Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт отверг интерес "Юнайтед" и согласился на переход в "Рому". (Sky Sports)



Полузащитник Ясин Адли откажет "Арсеналу" и останется в ПСЖ. (RMC Sport)



Во вторник "Арсенал" обсудил условия личного контракта с представителями полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры в Милане, предварительно договорившись с клубом Серии А о компенсации в 26.4 млн. фунтов. (The Guardian)



"Бернли" предложл 25 млн. фунтов за защитника Крейга Доусона и нападающего Джея Родригеса из "Вест Бромвича". (Daily Mirror)



"Вест Хэм" близок к покупке голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански. (Sky Sports)



"Реал Бетис" может выкупить голкипера "Вест Хэма" Адриана. (Football.London)



"Борнмут" предложил 16 млн. фунтов за колумбийского полузащитника "Леванте" Джефферсона Лерму. (Sky Sports)



Вингер Кевин Миральяс обсудит свое будущее в "Эвертоне" с руководством клуба и новым тренерским штабом. (Liverpool Echo)



"Эвертон" хочет купить левого защитника "Герты" и сборной Германии Марвина Платтенхардта. (Sky Sports)



"Фулхэм" предложил 8 млн. фунтов за нападающего "Суонси" Джордана Айю. (Sky Sports)



"Фулхэм" хочет выкупить у "Челси" защитника Томаша Каласа и плеймейкера Лукаса Пиазона. (Daily Star)



"Лестер" сделал предложение насчет защитника московского "Локомотива" Соломона Квирквелии. (Leicester Mercury)



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Маурицио Сарри вновь стал приоритетным кандидатом на замену главному тренеру "Челси" Антонио Конте. (Evening Standard)



Сэм Эллардайс отказался возглавить "Хэбэй Чайна Форчун" перед тем, как китайский клуб назначил своим новым тренером Криса Коулмена. (Daily Mirror)



Арбитрам, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018, рекомендовано не поднимать флаг в спорных офсайдных ситуациях, чтобы решение могла принять система VAR. (BBC)



В рамках благотворительной акции английские рефери Мартин Аткинсон и Джон Мосс отправились в 18-дневную поездку на велосипедах в Калининград, где сборная Англии проведет заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии 28 июня. (BBC)



Нападающий "Юнайтед" Ромелу Лукаку отказывается от спонсорского контракта с кем-либо из производителей бутс, продолжая самостоятельно покупать себе игровую обувь. В минувшем сезоне бельгиец успел поиграть в бутсах от Nike, Adidas и Puma. (Manchester Evening News)



Бывшему нападающему "Арсенала" и "Селтика" Джону Хартсону наложили 48 швов после того, как он в машине для гольфа врезался в дерево на высокой скорости. (Daily Mirror)



Дортмундская "Боруссия" объявила о расширении своего стадиона — на шесть мест. (Daily Mail)