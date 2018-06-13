"Челси" и "Ювентус" сражаются за Стефана Савича

"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры о приобретении защитника "Атлетико" Стефана Савича.

Ранее в своей карьере Савич провел один сезон в "Манчестер Сити". Макендонец демонстрировал совершенно невыразительную игру и летом 2012 стал разменной монетой в сделке по приобретению "горожанами" Матии Настасича у "Фиорентины".



В Серии А Стефан задержался на три года, а в 2015 присоединился к "Атлетико", с которым успел добраться до финала Лиги Чемпионов и выиграть Лигу Европы.



Теперь 27-летний защитник, сыгравший 36 матчей в минувшем сезоне, может вернуться в Премьер-Лигу, утверждает Sky Sports. Однако серьезную конкуренцию "Челси" в борьбе за Савича составляет "Ювентус", жаждущий укрепить свою линию обороны после отъезда в "Арсенал" Штефана Лихтштайнера.