"Челси" и "Ювентус" сражаются за Стефана Савича

Стефан Савич "Челси" и "Ювентус" ведут переговоры о приобретении защитника "Атлетико" Стефана Савича.

Ранее в своей карьере Савич провел один сезон в "Манчестер Сити". Макендонец демонстрировал совершенно невыразительную игру и летом 2012 стал разменной монетой в сделке по приобретению "горожанами" Матии Настасича у "Фиорентины".

В Серии А Стефан задержался на три года, а в 2015 присоединился к "Атлетико", с которым успел добраться до финала Лиги Чемпионов и выиграть Лигу Европы.

Теперь 27-летний защитник, сыгравший 36 матчей в минувшем сезоне, может вернуться в Премьер-Лигу, утверждает Sky Sports. Однако серьезную конкуренцию "Челси" в борьбе за Савича составляет "Ювентус", жаждущий укрепить свою линию обороны после отъезда в "Арсенал" Штефана Лихтштайнера.



Метки Атлетико, Савич, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2018 01:20

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  1. ccchelsea 13.06.2018 01:53 # ccchelsea
    Если Кулибали не возьмём, то надо полюбому за Савича цепляться, потому что больше высококлассных центральных защитников на рынке нету. А Кулибали скорее всего не возьмём.

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  2. onlymarko 13.06.2018 01:49 # onlymarko
    Помнится, как с него все лолзы ловили когда он за МС играл.

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