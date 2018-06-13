Эллардайс: "На месте Саутгейта должен быть я"

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс завидует Гарету Саутгейту и считает, что это он должен был повезти национальную команду на Чемпионат Мира в России.

Эллардайс, который был назначен главным тренером "трех львов" в июле 2016 года после провального для англичан Чемпионата Европы, продержался на своем посту только 67 дней, будучи уволенным в результате коррупционного скандала.



The Telegraph тогда провело 10-месячное расследование, в ходе которого вскрыло большой пласт коррупции в английском футболе. Главной же мишенью издания стал Сэм Эллардайс, поддавшийся обману со стороны подставных лиц, пожелавших "пилить" деньги на трансферах, а на самом деле являвшихся журналистами под прикрытием.



Спустя почти два года, пока сборная Англии готовится к Чемпионату Мира, Эллардайс рассказал о своих чувствах и выразил сожаление, что на его месте теперь другой.



"Зависть — вот что я сейчас чувствую. Огромное разочарование. Это я должен был поехать на Чемпионат Мира в Россию. К сожалению, обстоятельства сложились иначе".



"Вечером мы играли в гольф, а на следующий день мне сказали, что я не могу продолжать работать со сборной. И я до сих пор не знаю, почему... Ведь, при внимательном рассмотрении, не было ни единой реальной причины для этого".



"Если бы это решение было принято более взвешено, считаю, я бы до сих пор являлся главным тренером сборной Англии".



"Я восстановился после этого, и несмотря на то, что я буду очень завидовать Саутгейту, я все равно буду наблюдать за Гаретом и парнями и надеяться, что они отлично выступят в России".



"Я очень горжусь тем, что я был тренером национальной сборной, хотя это продлилось недостаточно долго. Это всегда будет одним из самых важных моментов в моей карьере", — передает слова Эллардайса The Telegraph.