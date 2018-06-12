Тома Лемар перейдет в "Атлетико"

Плеймейкер "Монако" Тома Лемар, которого на протяжении последнего года связывали с переездом в Премьер-Лигу, продолжит карьеру в "Атлетико".

Достоверно известно, что прошлым летом приобрести Лемара пытались "Арсенал" и "Ливерпуль". В последние месяцы пресса также сообщала об интересе к Тома со стороны "Манчестер Сити" и "Челси".



В минувший уикенд у "Ливерпуля" сорвалось приобретение плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира, в связи с чем ожидалось, что "красные" могут вернуться к варианту с его партнером по сборной Франции, однако этому не суждено случиться.



В своем официальном заявлении "Атлетико" сообщает о достижении предварительной договоренности относительно перехода Лемара. В ближайшие несколько дней оцениваемая в 55 миллионов фунтов сделка должна быть заключена.



Добавим, что сейчас 22-летний Лемар, как и Фекир, находится в расположении сборной Франции, готовясь к Чемпионату Мира в России. В минувшем сезоне Тома провел 38 матчей, забив три гола и отдав 10 результативных передач.