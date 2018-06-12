"Фулхэм" вновь интересуется Чемберсом

Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" возобновил интерес к защитнику "Арсенала" Калуму Чемберсу.

По информации Sky Sports, Чемберс был одной из главных трансферных целей "дачников" еще прошлым летом, наряду со своим одноклубником Лукасом Пересом, который предпочел вернуться в "Депортиво".



Однако тогда Чемберс не пожелал второй сезон подряд уходить в аренду и остался в "Арсенале", где сыграл 24 матча, включая 10 выходов с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Есть ли место 23-летнему англичанину в планах нового тренера "канониров" Унаи Эмери, — большой вопрос. Этой неопределенностью решил воспользоваться "Фулхэм", чье повышение в классе по итогам минувшего сезона и отсутствие необходимости уезжать из Лондона делает "дачников" привлекательным вариантом для Чемберса.



Добавим, что в 2014 году сами "канониры" приобрели Калума у "Саутгемптона" за 18 миллионов фунтов. Сезон 2016/17 Чемберс провел в аренде в "Мидлсбро", который тогда вылетел из Премьер-Лиги.