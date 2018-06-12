Рэшфорд получил травму на тренировке сборной Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд рискует пропустить стартовый матч ЧМ-2018 против Туниса.

Несмотря на скомканный сезон в составе "красных дьяволов", юный нападающий оказался в заявке сборной Англии на предстоящий мундиаль, а на прошлой неделе отметился невероятным голом в ворота сборной Коста-Рики.



Однако теперь участие Маркуса в первом матче "трех львов" оказалось под вопросом. Сегодня сборная Англии приземлилась в Санкт-Петербурге, а на сходе с трапа главный тренер родоначальников футбола Гарет Саутгейт сообщил, что 20-летний форвард получил небольшую травму на последней тренировке англичан перед вылетом в Россию.



"Маркус получил небольшое повреждение, но ничего серьезного не произошло. Завтра у нас будет открытая тренировка, на ней будет ясно состояние его здоровья", - цитирует Саутгейт BBC.



Добавим, что в сезоне 2017/18 Рэшфорд провел 35 матчей за "Юнайтед", забив семь мячей и отдав пять голевых передач.