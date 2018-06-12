"Вулверхэмптон" арендовал Рауля Хименеса

Рауль Хименес Амбициозный новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" заручился услугами нападающего "Бенфики" Рауля Хименеса на следующий сезон.

"Волки" возьмут 27-летнего Хименеса в аренду на сезон 2018/19. Сделка будет считаться заключенной после того, как Рауль получит разрешение на работу в Британии.

Таким образом, Хименес, который забил 14 голов в 62 матчах за сборную Мексики и надеется развить свою статистику на Чемпионате Мира в России, становится первым новичком команды Нуну Эшпириту Санту в это межсезонье.

За три сезона в "Бенфике" Рауль сыграл 120 матчей и забил 31 гол, в прошлом месяце отпраздновав победу в чемпионате Португалии. Ранее Хименес также выступал за "Атлетико" и "Америку".

И хотя этого не говорится в официальном заявлении, Daily Mail добавляет, что "Вулверхэмптон" оставил за собой право последующего выкупа Хименеса за заранее оговоренную сумму — около 30 миллионов фунтов.



Метки аренда, Бенфика, Вулверхэмптон, трансферы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2018 20:45

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  1. brown-ale 12.06.2018 21:18 # brown-ale
    Топовый игрок, 10+ забьет в следующем сезоне.

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  2. mancityman 12.06.2018 21:15 # mancityman
    Волчары жестко будут ебать всякие лузерхулы и скамы в следующем сезоне, скриньте .

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