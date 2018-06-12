"Вулверхэмптон" арендовал Рауля Хименеса

Амбициозный новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" заручился услугами нападающего "Бенфики" Рауля Хименеса на следующий сезон.

"Волки" возьмут 27-летнего Хименеса в аренду на сезон 2018/19. Сделка будет считаться заключенной после того, как Рауль получит разрешение на работу в Британии.



Таким образом, Хименес, который забил 14 голов в 62 матчах за сборную Мексики и надеется развить свою статистику на Чемпионате Мира в России, становится первым новичком команды Нуну Эшпириту Санту в это межсезонье.



За три сезона в "Бенфике" Рауль сыграл 120 матчей и забил 31 гол, в прошлом месяце отпраздновав победу в чемпионате Португалии. Ранее Хименес также выступал за "Атлетико" и "Америку".



И хотя этого не говорится в официальном заявлении, Daily Mail добавляет, что "Вулверхэмптон" оставил за собой право последующего выкупа Хименеса за заранее оговоренную сумму — около 30 миллионов фунтов.