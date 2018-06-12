Афобе не задержался в "Вулверхэмптоне", отправившись в "Стоук"

Выкупив Беника Афобе у "Борнмута", спустя 11 дней "Вулверхэмптон" отправил нападающего в "Стоук".

Напомним, Афобе провел у "волков" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. И хотя Беник играл не так ярко, как во время своего первого пришествия в клуб, "Вулверхэмптон" все же выкупил его у "Борнмута" за 10 миллионов фунтов.



Однако снова сыграть за "волков" Афобе уже не суждено. Сегодня 25-летний конголезец присоединился к "Стоуку" на правах 6-месячной аренды с обязательством по выкупу за 12 млн. фунтов в январе.



"Если и есть игрок, которого ты хочешь заполучить для повышения в классе из Чемпионшипа, то это игрок вроде Беника".



"У него превосходный характер, а в свои 25 он не только обладает большим потенциалом, но и уже доказал свою состоятельность, забив кучу голов. Он быстр, атлетичен, гибок и обладает голевым чутьем — игроки такого плана мне нужны", — сообщил главный тренер "Стоука" Гари Роуэтт.