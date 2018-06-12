Собхи сменил "Стоук" на "Хаддерсфилд"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Стоук" продал вингера Рамадана Собхи в "Хаддерсфилд" за 5.7 миллионов фунтов.

Перебравшись к "гончарам" из "Аль-Ахли" в июле 2016, Собхи провел 41 матч в рамках Премьер-Лиги и забил два гола. Однако Рамадан не захотел выступать в Чемпионшипе, согласившись на предложение "Хаддерсфилда".



21-летний Собхи уже подписал с "терьерами" контракт на три года с опцией продления на 12 месяцев, но к своей новой команде присоединится после возвращения с Чемпионата Мира в России. Прямо сейчас Рамадан находится в Чечне, где сборная Египта остановилась на время проведения мирового первенства.



"Я очень рад, что мы можем приветствовать Рамадана Собхи в "Хаддерсфилде". Он настоящий талант и многого добился как для игрока, которому только 21 год. Он сыграл уже более 20 матчей за свою сборную в преддверии этого Чемпионата Мира", — сообщил главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер.



