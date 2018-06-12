"Ювентус" заинтересован в Муссе Дембеле

"Ювентус" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Тоттенхэма" Муссе Дембеле, который может быть доступен этим летом по сниженной цене.

Как известно, Дембеле не собирается продлевать свой истекающий через год контракт и готов уже этим летом покинуть Северный Лондон. По слухам, Мусса испытывает дискомфорт от высоких требований Премьер-Лиги к физической готовности и ищет для себя более спокойный чемпионат.



Определенный интерес к бельгийцу, в следующем месяце отмечающему свое 31-летие, существует из Китая, а также со стороны "Наполи" и "Интера", однако "Ювентус" решил не отставать и тоже вступил в борьбу за Дембеле.



По информации Daily Mail, "шпоры" открыты к продаже опытного полузащитника, однако рассчитывают выручить около 20 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Sky Sport Italia и вовсе утверждает, что "Ювентус" уже сделал стартовое предложение о покупке Дембеле в размере 8.8 млн. фунтов, однако "Тоттенхэм" потребовал от чемпионов Серии А 26 млн.