"Челси" вновь думает о назначении Сарри

Маурицио Сарри вернулся в числе претендентов на роль следующего главного тренера "Челси".

Напомним, в прошлом месяце авторитетные английские издания сообщили, что "синие" потеряли интерес к Сарри, отказавшись платить компенсацию "Наполи" за назначение Маурицио в размере 7 миллионов фунтов.



С тех пор на "Стэмфорд Бридж" сватали экс-наставника ПСЖ Лорана Блана, Славишу Йокановича из "Фулхэма", а также бывшего рулевого "Барселоны" Луиса Энрике.



Однако Goal стало известно, что теперь боссы "Челси" вернулись к варианту с Сарри. "Синие" надеются, что юристы итальянского тренера договорятся с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом о том, чтобы не выплачивать компенсацию.



Сообщается, что "синие" успели провести переговоры с несколькими специалистами и в скором времени рассчитывают определиться с заменой для Антонио Конте — тянуть дальше нельзя, потому что трансферное окно в разгаре, а существующая неопределенность мешает подписывать новичков и продлевать контракты с имеющимися игроками.