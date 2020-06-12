"Арсенал" близок к приобретению Торрейры

"Арсенал" близок к приобретению опорного полузащитника "Сампдории" и сборной Уругвая Лукаса Торрейры.

22-летний уругваец на высоком уровне отыграл минувший сезон и даже попал в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России. Большие клубы не оставили без внимания успехи Лукса.



Однако главный тренер "канониров" Унаи Эмери, вынужденный работать с весьма ограниченным трансферным бюджетом, проявил расторопность и быстро наладил контакт с клубом Серии А.



Как стало известно Sky Italy, в данный момент два клуба близки к договоренности, а Sport Mediaset и вовсе утверждает, что компромисс уже достигнут. Контракт Торрейры с "Сампдорией" подразумевает отступные в 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), однако "Арсенал" попросил коллег из Италии разбить сумму на несколько платежей, разнесенных во времени.



Сообщается, что "канониры" могут заплатить за Лукаса 30 млн. евро (26.5 млн. фунтов) — это больше, чем отступные, зато лондонцам не придется выкладывать всю сумму за раз. Затем "Арсеналу" еще предстоит договориться с самим игроком.



Добавим, что в минувшем сезоне Торрейра сыграл 38 матчей и забил четыре гола, а "Сампдория" финишировала на 10-м месте в Серии А.



