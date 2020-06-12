"Арсенал" близок к приобретению Торрейры

Лукас Торрейра "Арсенал" близок к приобретению опорного полузащитника "Сампдории" и сборной Уругвая Лукаса Торрейры.

22-летний уругваец на высоком уровне отыграл минувший сезон и даже попал в заявку своей сборной для участия в Чемпионате Мира в России. Большие клубы не оставили без внимания успехи Лукса.

Однако главный тренер "канониров" Унаи Эмери, вынужденный работать с весьма ограниченным трансферным бюджетом, проявил расторопность и быстро наладил контакт с клубом Серии А.

Как стало известно Sky Italy, в данный момент два клуба близки к договоренности, а Sport Mediaset и вовсе утверждает, что компромисс уже достигнут. Контракт Торрейры с "Сампдорией" подразумевает отступные в 25 миллионов евро (22 млн. фунтов), однако "Арсенал" попросил коллег из Италии разбить сумму на несколько платежей, разнесенных во времени.

Сообщается, что "канониры" могут заплатить за Лукаса 30 млн. евро (26.5 млн. фунтов) — это больше, чем отступные, зато лондонцам не придется выкладывать всю сумму за раз. Затем "Арсеналу" еще предстоит договориться с самим игроком.

Добавим, что в минувшем сезоне Торрейра сыграл 38 матчей и забил четыре гола, а "Сампдория" финишировала на 10-м месте в Серии А.



Метки Арсенал, видео, Сампдория, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2018 17:25

Количество просмотров Просмотров: 910

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Последние комментарии:




  1. lfc-mad-fan13 12.06.2018 18:05 # lfc-mad-fan13
    Александра Сергеевича жалко(((

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  2. reams 12.06.2018 17:43 # reams
    Сегодня же день Рашки емана, я то думаю, чего дворцовая оцеплена, с праздником что-ли

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  3. xiaomi 12.06.2018 17:41 # xiaomi
    Новый Касорла по нарезкам

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  4. zzspurs 12.06.2018 17:35 # zzspurs
    Арсиноль - сила (в *опе)

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  5. superglor 12.06.2018 17:34 # superglor
    Топари уровня Арсенала подъехали.

    Как там Такума Асано? Стал уже лучшим бомбардиром?

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  6. mrjingles 12.06.2018 17:33 # mrjingles
    В рассрочку... Ноунейма... Такими темпами в столовке скоро на глину перейдут

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  7. shakur 12.06.2018 17:33 # shakur
    Новый Луис Суарес, так его не называют

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  8. brown-ale 12.06.2018 17:28 # brown-ale
    Фейспалм. Брать игрока из десятой команды Серии А такое себе усиление.

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  9. lfc-mad-fan13 12.06.2018 17:28 # lfc-mad-fan13
    Сообщается, что "канониры" могут заплатить за Лукаса 30 млн. евро

    Источник: http://fapl.ru/posts/63120/?c=1


    Так они Торрейру будут покупать или Лейву? Я ничо не понял

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  10. daikirai 12.06.2018 17:27 # daikirai
    Такая же рожа как у
    https://pp.userapi.com/c824204/v824204104/ad296/biptRY3k1YU.jpg

    (ответить)

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