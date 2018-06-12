"Арсенал" наградил Мэйтланд-Найлса новым контрактом

Юниор "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Мэйтланд-Найлс находится в системе лондонского клуба с девяти лет. И хотя Эйнсли дебютировал за "канониров" еще в декабре 2014, по-настоящему он закрепился игроком первой команды лишь в минувшем сезоне.



В минувшем сезоне 20-летний англичанин принял участие в 28 матчах, поиграв на позициях вингбека, крайнего защитника и полузащитника. Продемонстрированным прогрессом Эйнсли заслужил новую сделку, а также новый игровой номер — 15-й.



Теперь Мэйтланд-Найлс может с оптимизмом смотреть в следующий сезон, потому что ему есть место в планах нового главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.



"Если мы говорим о наших молодых игроках и возьмем, к примеру, Эйнсли Мэйтланд-Найлса, то Унаи знает Эйнсли".



"Он просматривал его, он знаком с его шаблонами игры, его способностями, и он в большим восторге от его потенциала. Он уже поговорил с ним и выразил свое восхищение от возможности развивать его как игрока", — говорил на пресс-конференции 23 мая исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.