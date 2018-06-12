Стадион "Лестера" примет матч сборных Англии и Швейцарии

Стадион "Лестера" "Кинг Пауэр" в сентябре примет товарищеский матч сборных Англии и Швейцарии.

Сегодня команда Гарета Саутгейта вылетает в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Чемпионате Мира в России, однако чиновники из FA уже вовсю работают над составлением международного календаря на следующий сезон.



Первым матчем для англичан после ЧМ-2018 станет встреча на "Уэмбли" против сборной Испании 8 сентября в рамках Лиги Наций — нового турнира, предложенного УЕФА.



А уже спустя три дня, сообщает Sky Sports, подопечные Саутгейта проведут товарищескую игру на 32-тысячном "Кинг Пауэр" против швейцарцев.



Отметим, что свой последний товарищеский матч — против Коста-Рики на прошлой неделе — англичане тоже сыграли не на "Уэмбли". Завершившийся победой "трех львов" (2:0) поединок состоялся на стадионе "Лидса" "Элланд Роад".