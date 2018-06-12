"Кардифф" приобрел Джоша Мерфи у "Норвича"

Новичок Премьер-Лиги "Кардифф" объявил о приобретении вингера "Норвича" Джоша Мерфи. Сделка оценивается в 10-11 миллионов фунтов.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщало, что в услугах Мерфи были заинтересованы еще два клуба: "Фулхэм" и "Брайтон". Однако 23-летний англичанин, забивший 11 голов в 47 матчах минувшего сезона с учетом всех соревнований за "канареек", принял предложение "Кардиффа".



Таким образом, Джош стал первым новичком команды Нила Уорнока в это межсезонье. Контракт Мерфи с валлийским клубом рассчитан на четыре года.



"Я несколько лет наблюдал за Джошем, он всегда восхищал меня тем, как бежит с мячом. Думаю, сейчас он в правильном возрасте, но его лучшие годы все еще впереди. Он способен сделать большой вклад в наше выживание в Премьер-Лиге, и я знаю, он предвкушает этот вызов", — сообщил Уорнок.



Добавим, что Мерфи является воспитанником "Норвича", за который он провел 108 матчей, включая девять в Премьер-Лиге в сезоне 2013/14.