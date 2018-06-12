Юнгберг возвращается в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг вернулся в лондонский клуб, чтобы возглавить молодежную команду U-23.

В бытность игроком Юнгберг выступал за "Арсенал" с 1998 по 2007 год, выиграв два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англи. Затем Фредди несколько лет проработал с юниорскими командами "канониров", прежде чем в 2017 получил работу ассистента главного тренера в "Вольфсбурге".



Этим летом швед принял решение вернуться в академию "Арсенала", которую после окончания сезона возглавил Пер Мертезакер. Юнгберг будет отвечать за ближайший резерв для первой команды.



"Я очень рад, что вернулся в клуб. "Арсенал" всегда был особым местом для меня, поэтому я в восторге от нового вызова. Мне уже не терпится приступить к работе и помочь талантливым игрокам стать еще более классными футболистами", - сообщил Фредди.