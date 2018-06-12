Юнгберг возвращается в "Арсенал"
Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг вернулся в лондонский клуб, чтобы возглавить молодежную команду U-23.
В бытность игроком Юнгберг выступал за "Арсенал" с 1998 по 2007 год, выиграв два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англи. Затем Фредди несколько лет проработал с юниорскими командами "канониров", прежде чем в 2017 получил работу ассистента главного тренера в "Вольфсбурге".
Этим летом швед принял решение вернуться в академию "Арсенала", которую после окончания сезона возглавил Пер Мертезакер. Юнгберг будет отвечать за ближайший резерв для первой команды.
"Я очень рад, что вернулся в клуб. "Арсенал" всегда был особым местом для меня, поэтому я в восторге от нового вызова. Мне уже не терпится приступить к работе и помочь талантливым игрокам стать еще более классными футболистами", - сообщил Фредди.
12.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
ну все молодежь затыкайте задний проход,а то фреди им воспользуется)))
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Чтобы жариться!
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Я очень рад, что вернулся в клуб. "Арсенал" всегда был особым местом для меня, поэтому я в восторге от нового вызова. Мне уже не терпится приступить к работе и помочь талантливым игрокам стать классными гейганнерами ", - сообщил Фредди.
Источник: http://fapl.ru/posts/63116/?c=1
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пукпа того времени
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лаол))
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