Юнгберг возвращается в "Арсенал"

Фредди Юнгберг Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг вернулся в лондонский клуб, чтобы возглавить молодежную команду U-23.

В бытность игроком Юнгберг выступал за "Арсенал" с 1998 по 2007 год, выиграв два титула Премьер-Лиги и три Кубка Англи. Затем Фредди несколько лет проработал с юниорскими командами "канониров", прежде чем в 2017 получил работу ассистента главного тренера в "Вольфсбурге".

Этим летом швед принял решение вернуться в академию "Арсенала", которую после окончания сезона возглавил Пер Мертезакер. Юнгберг будет отвечать за ближайший резерв для первой команды.

"Я очень рад, что вернулся в клуб. "Арсенал" всегда был особым местом для меня, поэтому я в восторге от нового вызова. Мне уже не терпится приступить к работе и помочь талантливым игрокам стать еще более классными футболистами", - сообщил Фредди.




Метки Арсенал, тренеры, Юнгберг

Автор foxmcfc   

Дата 12.06.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 761

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Последние комментарии:




  1. denmu1987 12.06.2018 15:40 # denmu1987
    ну все молодежь затыкайте задний проход,а то фреди им воспользуется)))

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  2. mufc1994 12.06.2018 15:18 # mufc1994
    Чтобы жариться!

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  3. hamann20 12.06.2018 15:08 # hamann20
    Я очень рад, что вернулся в клуб. "Арсенал" всегда был особым местом для меня, поэтому я в восторге от нового вызова. Мне уже не терпится приступить к работе и помочь талантливым игрокам стать классными гейганнерами ", - сообщил Фредди.

    Источник: http://fapl.ru/posts/63116/?c=1

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  4. gerrard08 12.06.2018 15:04 # gerrard08
    пукпа того времени

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  5. mancityman 12.06.2018 15:02 # mancityman
    лаол))

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