Дельф: "Гвардиола – гений"

Дельф и Гвардиола Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф встал на защиту главного тренера Пепа Гвардиолы, назвав испанца гением.

В своем недавнем интервью Яя Туре усмехнулся, когда журналист завел речь о гениальности Гвардиолы. По словам ивуарийца, его забавляют моменты, когда Пеп чешет голову от безысходности.

Дельф, поменявший мнение Гвардиолы о себе в прошлом сезоне, придерживается противоположной точки зрения. Для Фабиана тренер открыл новое представление о футболе.

"Он великолепный специалист, настоящий гений. Он открыл мне глаза на футбол, теперь я по-другому его понимаю".

"Поверьте, Пеп предвосхищает события и всегда знает, что произойдет. Именно поэтому мы использовали так много схем. С ним мы быстро передвигаем мяч, хорошо используем пространство и смело выходим из обороны", - сообщил Дельф Goal.




Метки Гвардиола, Дельф, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.06.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 12.06.2018 14:45 # vyrentz
    Ненупздц! Манчини и Пеллегрини тоже, получается, гении от футбола!
    Скажите только , что случается с Пепом в ЛЧ? Или его магия по предвосхищению событий не работает в Еврокубках?

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  2. fanat-united 12.06.2018 14:44 # fanat-united
    Ещё один подлизал, кто следующий

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  3. mousta 12.06.2018 14:34 # mousta
    ну, тратить миллиард фунтов за 2 года много ума не надо

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  4. vasilevich8 12.06.2018 14:15 # vasilevich8
    Спорим ща соберу?!

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  5. mancityman 12.06.2018 14:07 # mancityman
    Красава Фабиан !

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