Дельф: "Гвардиола – гений"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф встал на защиту главного тренера Пепа Гвардиолы, назвав испанца гением.

В своем недавнем интервью Яя Туре усмехнулся, когда журналист завел речь о гениальности Гвардиолы. По словам ивуарийца, его забавляют моменты, когда Пеп чешет голову от безысходности.



Дельф, поменявший мнение Гвардиолы о себе в прошлом сезоне, придерживается противоположной точки зрения. Для Фабиана тренер открыл новое представление о футболе.



"Он великолепный специалист, настоящий гений. Он открыл мне глаза на футбол, теперь я по-другому его понимаю".



"Поверьте, Пеп предвосхищает события и всегда знает, что произойдет. Именно поэтому мы использовали так много схем. С ним мы быстро передвигаем мяч, хорошо используем пространство и смело выходим из обороны", - сообщил Дельф Goal.