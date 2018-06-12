Дельф: "Гвардиола – гений"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф встал на защиту главного тренера Пепа Гвардиолы, назвав испанца гением.
В своем недавнем интервью Яя Туре усмехнулся, когда журналист завел речь о гениальности Гвардиолы. По словам ивуарийца, его забавляют моменты, когда Пеп чешет голову от безысходности.
Дельф, поменявший мнение Гвардиолы о себе в прошлом сезоне, придерживается противоположной точки зрения. Для Фабиана тренер открыл новое представление о футболе.
"Он великолепный специалист, настоящий гений. Он открыл мне глаза на футбол, теперь я по-другому его понимаю".
"Поверьте, Пеп предвосхищает события и всегда знает, что произойдет. Именно поэтому мы использовали так много схем. С ним мы быстро передвигаем мяч, хорошо используем пространство и смело выходим из обороны", - сообщил Дельф Goal.
12.06.2018 14:00
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Последние комментарии:
Ненупздц! Манчини и Пеллегрини тоже, получается, гении от футбола!
Скажите только , что случается с Пепом в ЛЧ? Или его магия по предвосхищению событий не работает в Еврокубках?
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Ещё один подлизал, кто следующий
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ну, тратить миллиард фунтов за 2 года много ума не надо
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Спорим ща соберу?!
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Красава Фабиан !
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