"Сити" не договорился со Стерлингом о новом контракте

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" не удалось склонить вингера Рахима Стерлинга к новому контракту, потому будущее англичанина на "Этихад" оказалось под вопросом.

Сразу после завершения сезона чемпионы Премьер-Лиги созвали встречу с представителями Стерлинга. "Горожане" рассчитывали, что убедят Рахима подписать новый контракт, который позволил бы ему остаться в "Сити" до лета 2022 года.

Однако требования игрока по зарплате отпугнули клуб с "Этихад", утверждает Sky Sports. Переговоры между сторонами завершились неудачно, после чего Стерлинг отправился на Чемпионат Мира в Россию.

По информации источника, в ближайшее время клуб не намерен возобновлять диалог. Есть вероятность, что Рахим даже будет продан – либо этим летом, либо через год, когда до истечения его действующего контракта останется всего 12 месяцев.




Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 12.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1796

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 12.06.2018 14:53 # chr1s8rown
    голубые пидоры что клуб что игрочил

    (ответить)

  2. electric 12.06.2018 13:17 # electric
    Продажный негритенок. Хорошо что слили его голубизне за 50 кусков.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: