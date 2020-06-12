"Сити" не договорился со Стерлингом о новом контракте
"Манчестер Сити" не удалось склонить вингера Рахима Стерлинга к новому контракту, потому будущее англичанина на "Этихад" оказалось под вопросом.
Сразу после завершения сезона чемпионы Премьер-Лиги созвали встречу с представителями Стерлинга. "Горожане" рассчитывали, что убедят Рахима подписать новый контракт, который позволил бы ему остаться в "Сити" до лета 2022 года.
Однако требования игрока по зарплате отпугнули клуб с "Этихад", утверждает Sky Sports. Переговоры между сторонами завершились неудачно, после чего Стерлинг отправился на Чемпионат Мира в Россию.
По информации источника, в ближайшее время клуб не намерен возобновлять диалог. Есть вероятность, что Рахим даже будет продан – либо этим летом, либо через год, когда до истечения его действующего контракта останется всего 12 месяцев.
12.06.2018 13:00
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голубые пидоры что клуб что игрочил
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Продажный негритенок. Хорошо что слили его голубизне за 50 кусков.
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