"Сити" не договорился со Стерлингом о новом контракте

"Манчестер Сити" не удалось склонить вингера Рахима Стерлинга к новому контракту, потому будущее англичанина на "Этихад" оказалось под вопросом.

Сразу после завершения сезона чемпионы Премьер-Лиги созвали встречу с представителями Стерлинга. "Горожане" рассчитывали, что убедят Рахима подписать новый контракт, который позволил бы ему остаться в "Сити" до лета 2022 года.



Однако требования игрока по зарплате отпугнули клуб с "Этихад", утверждает Sky Sports. Переговоры между сторонами завершились неудачно, после чего Стерлинг отправился на Чемпионат Мира в Россию.



По информации источника, в ближайшее время клуб не намерен возобновлять диалог. Есть вероятность, что Рахим даже будет продан – либо этим летом, либо через год, когда до истечения его действующего контракта останется всего 12 месяцев.