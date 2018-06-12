Кейн требует от Англии агрессивной игры в России
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сборная Англии будет агрессивной и смелой на Чемпионате Мира в России.
Первый международный турнир для Кейна завершился полным провалом. На Евро-2016 Харри не забил ни одного мяча, а сборная Англии сенсационно вылетела в 1/8 финала, уступив Исландии.
Перед поездкой в Россию нападающий попросил партнеров сыграть максимально агрессивно и смело. По мнению Кейна, на этих двух составляющих и будет базироваться успех сборной на Чемпионате Мира.
"Наша цель – быть агрессивными и смелыми, владея мячом. Вот что мы должны привнести в команду. На этом турнире мы должны сыграть с высоко поднятой головой. Конечно, по ходу матчей будут непростые отрезки, но ни в коем случае нельзя отходить назад и сдаваться. Мы должны играть в атакующий футбол".
"Моя личная цель – изменить статистику голов этим летом. Вы знаете, что в августе я играю не слишком здорово, у меня не получается забивать за "Тоттенхэм". Но я чувствую и даже понимаю, что могу стать лучше. Более того, я знаю, как этого добиться. Я хочу, наконец, забить на крупном турнире", - сообщил Кейн The Guardian.
12.06.2018 12:00
Просмотров: 434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сам в 2к16 даже мяч обработать не мог нормально, а тут требует что-то. двухсезонка бутылочная
(ответить)
Когда этого идиота уволят? Я про foxmcfc, писать провокационные заголовки и потом копипастить чужой текст. Прям индивидум.
(ответить)
за Родину, за Скрипалей!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий