Кейн требует от Англии агрессивной игры в России

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сборная Англии будет агрессивной и смелой на Чемпионате Мира в России.

Первый международный турнир для Кейна завершился полным провалом. На Евро-2016 Харри не забил ни одного мяча, а сборная Англии сенсационно вылетела в 1/8 финала, уступив Исландии.



Перед поездкой в Россию нападающий попросил партнеров сыграть максимально агрессивно и смело. По мнению Кейна, на этих двух составляющих и будет базироваться успех сборной на Чемпионате Мира.



"Наша цель – быть агрессивными и смелыми, владея мячом. Вот что мы должны привнести в команду. На этом турнире мы должны сыграть с высоко поднятой головой. Конечно, по ходу матчей будут непростые отрезки, но ни в коем случае нельзя отходить назад и сдаваться. Мы должны играть в атакующий футбол".



"Моя личная цель – изменить статистику голов этим летом. Вы знаете, что в августе я играю не слишком здорово, у меня не получается забивать за "Тоттенхэм". Но я чувствую и даже понимаю, что могу стать лучше. Более того, я знаю, как этого добиться. Я хочу, наконец, забить на крупном турнире", - сообщил Кейн The Guardian.