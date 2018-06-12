Силва не хочет работать с Руни

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва рассказал полузащитнику Уэйну Руни, что тот не входит в его планы на сезон.

После назначения на тренерский мостик "Эвертона" португалец намекнул, что готов к сотрудничеству с Руни, и даже собирается отговорить воспитанника клуба от переезда в МЛС.



По сообщениям Daily Mirror, Уэйн хотел лично переговорить с Силвой, прежде чем решиться на следующий шаг. И если верить изданию, Марку сообщил 32-летнему ветерану, что тот не входит в его планы на сезон.



Таким образом, в самое ближайшее время Руни будет представлен в качестве игрока "Ди Си Юнайтед". Уэйн уже согласовал личный контракт, оформил визу и даже подобрал жилье в Вашингтоне.

