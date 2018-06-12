Десайи: "Буду рад, если "Челси" назначит Блана"

Бывший капитан "Челси" Марсель Десайи заявил, что был бы рад назначению Лорана Блана на должность главного тренера "синих".

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что клуб со "Стэмфорд Бридж" отверг кандидатуру Маурицио Сарри. Однако планы "Челси" попрощаться с Антонио Конте неизменны.



Одним из фаворитов на замену Конте сейчас называется экс-рулевой ПСЖ Блан, и Десайи считает, что его бывший партнер по сборной Франции, с которым они выигрывали Евро-1996 и ЧМ-1998, годится для этой роли.



"Я был бы очень рад, если Лоран Блан станет новым главным тренером "Челси", но если не выйдет, я бы хотел дать еще один шанс Конте".



"Он (Конте) должен внести некоторые изменения в свою систему, свою философию и свои методы работы. В сезоне 2016/17 он выиграл Премьер-Лигу с революционной схемой из трех защитников. То был странный год, потому что многие команды вроде "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Юнайтед" были в переходном периоде", — сообщил Десайи Goal.