Санья предсказывает эру доминирования "Сити"
Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья предсказывает, что в ближайшие годы "горожане" разовьют свой успех и даже выиграют Лигу Чемпионов.
Санья, покинувший "Этихад" после первого сезона работы Гвардиолы в клубе, остался под впечатлением от игры "горожан" в минувшей кампании. По мнению француза, титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги — это лишь начало для "Сити".
"Да, они будут доминировать — и доминировать долгое время, потому что они опираются на молодых игроков. Большинству из них 22-23, и они строят команду на предстоящие пять лет. Думаю, они разовьют свой успех".
"На мой взгляд, они будут чемпионами несколько лет подряд. Думаю, они выиграют даже Лигу Чемпионов. Это стало бы громким заявлением со стороны клуба, который 10 лет назад был очень маленьким и с тех пор значительно изменился".
"Я был удивлен тем, как в этом сезоне они играли против больших команд, как они играли в каждом соревновании, как они достигли 100 очков. Такое не удается каждой команде, но для них нет потолка, а их тренер будет их подстегивать".
"Он хочет дать им максимум и хочет выжать все из каждого игрока. Мне кажется, они будут блистать", — цитирует Санья Sky Sports.
12.06.2018 09:00
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Доминирование шейховских вливаний на самое бесполезное для человечества - футбол... по моему кубок дешевле купить... да ещё и в чёрных вливают, похоже на Колизей с гладиаторами, только их в клетке держали а этим платят бешеные бабки... короче кек полный
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