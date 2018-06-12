"Ливерпуль" надеется купить Шакири после ЧМ-2018

"Ливерпуль" попытается приобрести вингера "Стоука" Джердана Шакири по возвращении игрока с Чемпионата Мира в России.

В минувший уикенд стало известно, что "красные" не будут покупать плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира. Шакири не рассматривается в качестве альтернативы игроку сборной Франции, однако теперь именно на переговорах по Джердану "Ливерпуль" сосредоточит свое внимание.



В бывшем игроке "Интера" и "Баварии" главный тренер "красных" Юрген Клопп в первую очередь видит качественную альтернативу своей атакующей тройке. Самого Джердана такая конкуренция не страшит, и он заинтересован в переезде на "Энфилд".



Как сообщает Daily Mirror, в "Ливерпуле" уверены, что контракт Шакири с "гончарами" содержит пункт об отступных в 12 миллионов фунтов. Но даже если это не так, "красные" не готовы заплатить сильно больше указанной суммы.



Мерсисайдский клуб ожидает, что "Стоук" не будет препятствовать уходу 26-летнего швейцарца, особенно после своего вылета из Премьер-Лиги.