"Ливерпуль" надеется купить Шакири после ЧМ-2018
"Ливерпуль" попытается приобрести вингера "Стоука" Джердана Шакири по возвращении игрока с Чемпионата Мира в России.
В минувший уикенд стало известно, что "красные" не будут покупать плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира. Шакири не рассматривается в качестве альтернативы игроку сборной Франции, однако теперь именно на переговорах по Джердану "Ливерпуль" сосредоточит свое внимание.
В бывшем игроке "Интера" и "Баварии" главный тренер "красных" Юрген Клопп в первую очередь видит качественную альтернативу своей атакующей тройке. Самого Джердана такая конкуренция не страшит, и он заинтересован в переезде на "Энфилд".
Как сообщает Daily Mirror, в "Ливерпуле" уверены, что контракт Шакири с "гончарами" содержит пункт об отступных в 12 миллионов фунтов. Но даже если это не так, "красные" не готовы заплатить сильно больше указанной суммы.
Мерсисайдский клуб ожидает, что "Стоук" не будет препятствовать уходу 26-летнего швейцарца, особенно после своего вылета из Премьер-Лиги.
12.06.2018 08:00
Просмотров: 626
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну если Стоук продаст абсолютно каждого лидера, их ждёт участь Сандерленда.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий