"Ливерпуль" надеется купить Шакири после ЧМ-2018

Джердан Шакири "Ливерпуль" попытается приобрести вингера "Стоука" Джердана Шакири по возвращении игрока с Чемпионата Мира в России.

В минувший уикенд стало известно, что "красные" не будут покупать плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира. Шакири не рассматривается в качестве альтернативы игроку сборной Франции, однако теперь именно на переговорах по Джердану "Ливерпуль" сосредоточит свое внимание.

В бывшем игроке "Интера" и "Баварии" главный тренер "красных" Юрген Клопп в первую очередь видит качественную альтернативу своей атакующей тройке. Самого Джердана такая конкуренция не страшит, и он заинтересован в переезде на "Энфилд".

Как сообщает Daily Mirror, в "Ливерпуле" уверены, что контракт Шакири с "гончарами" содержит пункт об отступных в 12 миллионов фунтов. Но даже если это не так, "красные" не готовы заплатить сильно больше указанной суммы.

Мерсисайдский клуб ожидает, что "Стоук" не будет препятствовать уходу 26-летнего швейцарца, особенно после своего вылета из Премьер-Лиги.



Метки Ливерпуль, Стоук, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2018 08:00

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  1. blueswin 12.06.2018 08:29 # blueswin
    Ну если Стоук продаст абсолютно каждого лидера, их ждёт участь Сандерленда.

    (ответить)

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