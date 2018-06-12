"Реал" вернулся к идее с покупкой голкипера

После внезапной отставки Зинедина Зидана с поста главного тренера "Реал" вернулся к идее купить звездного голкипера, составив шорт-лист из трех кандидатов.

По слухам, внезапный уход Зидана спустя считанные дни после победы в финале Лиги Чемпионов над "Ливерпулем" случился из-за непреодолимых разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом.



В том числе у Зидана и Переса были разногласия насчет голкипера. Зинедин был рад продолжить сотрудничество с Кейлором Навасом, тогда как Флорентино уже несколько лет вынашивает идею по покупке голкипера топ-уровня.



Сейчас, когда Зидан ушел, Перес приступил к реализации своего плана. Удивительнее всего то, что в шорт-листе "Реала" не оказалось первого номера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, которого Королевский клуб едва не приобрел в 2015 году.



По информации мадридской газеты AS, в списке "Реала" значатся Ян Облак из "Атлетико", Тибо Куртуа из "Челси" и Алиссон из "Ромы". Наиболее доступной опцией из этой тройки выглядит Куртуа, чей контракт с "синими" истекает уже через 12 месяцев.