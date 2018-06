Светская хроника за вторник

Набиль Фекир все еще может перейти в "Ливерпуль". ЦСКА готов продать Александра Головина в "Арсенал". "Реал" подумывает о назначении Андре Виллаш-Боаша. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир все еще может перейти в "Ливерпуль". (So Foot)



Вингер "Спортинга" Желсон Мартинш может достаться "Арсеналу" или "Ливерпулю" бесплатно из-за кризиса, случившегося в лиссабонском клубе. (Daily Express)



ЦСКА готов продать полузащитника Александра Головина в "Арсенал", но только за 22 миллиона футов. (Calciomercato)



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет совершить еще одно приобретение до старта ЧМ-2018 и готов активизировать свой интерес к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду. (The Sun)



"Фиорентина" увеличила до 62 млн. фунтов цену за полузащитника Федерико Кьезу, который интересен "Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". (Gazzetta dello Sport)



"Ньюкасл" заинтересован в нападающем "Юнайтед" Маркусе Рэшфорде, который открыт к идее провести следующий сезон в аренде. (The Shields Gazette)



Во вторник "Астон Вилла" примет решение по полузащитнику Джеку Грилишу, который интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм". (Sky Sports)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за опального нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за полузащитника "Барселоны" Рафиньою. (talkSPORT)



Вингер "Норвича" Джош Мерфи близок к переходу в "Кардифф" за 10 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Вест Хэм" должен заплатить 7 млн. фунтов, чтобы приобрести 33-летнего голкипера "Суонси" Лукаша Фабиански. (The Sun)



"Сандерленд" хочет 7 млн. фунтов за защитника Падди Макнэйра, который интересен "Вулверхэмптону" и "Брайтону". (Nothern Echo)



Другое



Стив Брюс может покинуть пост главного тренера "Астон Виллы". (Daily Star)



Бывший тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Реал". (Daily Mail)



Ассистент Юргена Клоппа по "Ливерпулю" Желько Бувач получил предложение возглавить "Фенербахче", где сейчас трудится бывший директор "красных" Дамьен Комолли. (Sabah)



5 августа "Юнайтед" проведет заключительный матч предсезонного периода — против "Баварии" в Мюнхене. (Sky Sports)



"Арсенал" заключил спонсорский контракт стоимостью 1 млн. фунтов с музыкальным стриминговым сервисом TIDAL, который принадлежит рэперу Jay-Z. (Goal)



"Тоттенхэм" пока не определился со спонсором по переименованию своего нового стадиона. (Footall.London)



Помимо владельца "Фулхэма" Шахида Хана, еще трое инвесторов хотят приобрести "Уэмбли". (Daily Mirror)



Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас вошел в звездную команду экспертов BBC для освещения Чемпионата Мира в России. (Daily Mail)



Робби Уильямс исполнит песню на церемонии открытия ЧМ-2018. (BBC)



Жеребьевка первого раунда Кубка Лиги пройдет во Вьетнаме. (Sky Sports)



Во время гран-при Канады "Формулы-1" репортер Sky Sports назвал Эктора Беллерина "хипстером", не узнав в странном госте автогонок защитника "Арсенала". (Daily Mirror)



31-летний Джеймс О'Хара, поигравший в Премьер-Лиге за "Тоттенхэм" и "Портсмут", перенес процедуру липосакции — удаления лишнего жира. (Daily Mirror)