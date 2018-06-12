"Юнайтед" представит Фреда на этой неделе

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Прядкин подтвердил, что полузащитник Фред вскоре будет представлен в качестве новичка "Манчестер Юнайтед".

Напомним, о достигнутой договоренности с украинским клубом относительно стоимости Фреда "красные дьяволы" объявили еще на прошлой неделе. Однако диалог с самим игроком слегка затянулся.



Задержка с подписанием личного контракта была воспринята публикой за намек, что у Фреда и "Юнайтед" появились определенные разногласия. Вдобавок игрок получил травму в сборной Бразилии, что, как могло показаться, тоже ставит сделку под угрозу.



Однако Sky Sports уверяет, что переход Фреда на "Олд Траффорд" неминуем. Трансфер будет подтвержден, когда игрок получит разрешение на работу в Британии — предполагается, что это произойдет до конца текущей недели. Меж тем, "Шахтер" уже попрощался со своей звездой.



"Мы вели переговоры с представителями "Юнайтед" более двух месяцев. С апреля их скаут постоянно присутствовал на всех наших домашних матчах в Харькове. Жозе Моуриньо хотел видеть Фреда в составе МЮ. Переговоры были интересные, и, как я уже говорил ранее, мы полностью удовлетворены условиями соглашения".



"Фред в "Шахтере" с 2013 года, он серьезно вырос как футболист и сегодня достоин продолжить выступления в более сильном чемпионате. Я уверен, он будет прогрессировать и совершенствовать свой уровень. Желаю ему успехов в Премьер-Лиге. Приятно, что наши бывшие игроки — Виллиан, Фернандиньо, Мхитарян и Фред — выступают в Англии за топ-клубы, которые борются за первое место", — сообщил Прядкин официальному веб-сайту "Шахтера".