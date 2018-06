"Челси" заключил спонсорский контракт с Hyundai

"Челси" заключил выгодный спонсорский контракт с автомобилестроительной компаний Hyundai, чей логотип в течение четырех следующих лет будет красоваться на рукавах игровых футболок "синих".

Контракт с "Челси" — это первая инвестиция компании из Южной Кореи в британский футбольный рынок. Прежде на протяжении почти 20 лет Hyundai предпочитала сотрудничать с национальными командами.



Издание Daily Mail оценивает этот спонсорский контракт в 40 миллионов фунтов — или 10 млн. фунтов ежегодно. Таким образом, это самая выгодная сделка по размещению рекламы на рукавах во всей Премьер-Лиге.



Добавим, что впервые "Челси" примерит свою новую форму на сезон 2018/19 в товарищеском матче против "Перт Глори" 23 июля.





👕 @_OlivierGiroud_, @DavidLuiz_4 and @TimoeB08 weren't expecting this when they showed up for our shoot with @Hyundai_UK, our new official sleeve partner until 2022! #ForTheFans pic.twitter.com/6QDapnmamU