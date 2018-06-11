"Арсенал" обсуждает покупку Лукаса Торрейры

"Арсенал" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры.

В рамках летней перестройки команды новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери задумал пригласить опорного полузащитника, однако ограниченный трансферный бюджет заставил его проявить изобретательность.



Таким образом, клуб с "Эмирейтс" обратил внимание на Торрейру, чей контракт с "Сампдорией" содержит пункт об отступных в 22 миллиона фунтов.



По информации Daily Mail, "Арсенал" уже вступил в переговоры о приобретении 22-летнего Торрейры", однако сам Лукас сейчас в сборной Уругвая и готовится к выступлению на Чемпионате Мира в России, поэтому с решением относительно своего будущего может повременить до окончания турнира.



Добавим, этим летом "канониры" уже заручились услугами правого защитника Штефана Лихтштайнера, подписанного свободным агентом. А в следующем месяце лондонцы должны подтвердить приобретение центрального защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса за 16 млн. фунтов. Также "Арсенал" интересуется Чагларом Сеюнджю из "Фрайбурга" и Желсоном Мартиншем из "Спортинга".