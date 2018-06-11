Сборная Англии тренирует пенальти

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что команда отрабатывает пенальти перед Чемпионатом Мира в России.

На предыдущих крупных турнирах - ЧМ-2006 или Евро-2004 - англичане завершали выступление, проиграв в серии послематчевых пенальти. Неудачный опыт есть даже лично у главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.



Традиционную слабость Саутгейт решает единственно возможным способом – тренировками. По словам Кейна, команда каждый день отрабатывает пенальти и будет готова к очередному испытанию 11-метровыми.



"Мы не слишком часто поднимаем эту тему, но теперь после каждой тренировки мы остаемся и практикуем пенальти. Мы делаем это после занятий, в тот момент, когда уже прилично устали. В таком же состоянии мы будем после овертаймов", - сообщил Кейн Goal.