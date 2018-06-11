Сборная Англии тренирует пенальти
Нападающий сборной Англии Харри Кейн признался, что команда отрабатывает пенальти перед Чемпионатом Мира в России.
На предыдущих крупных турнирах - ЧМ-2006 или Евро-2004 - англичане завершали выступление, проиграв в серии послематчевых пенальти. Неудачный опыт есть даже лично у главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта.
Традиционную слабость Саутгейт решает единственно возможным способом – тренировками. По словам Кейна, команда каждый день отрабатывает пенальти и будет готова к очередному испытанию 11-метровыми.
"Мы не слишком часто поднимаем эту тему, но теперь после каждой тренировки мы остаемся и практикуем пенальти. Мы делаем это после занятий, в тот момент, когда уже прилично устали. В таком же состоянии мы будем после овертаймов", - сообщил Кейн Goal.
11.06.2018 22:00
Просмотров: 426
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
это значит старый добрый автобус 0-0 и пенки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий