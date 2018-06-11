Гвардиола лишился своего основного помощника

Гвардиола и Торрент Помощника Пепа Гвардиолы Доменек Торрент покинул "Манчестер Сити" и перешел на самостоятельную работу в "Нью-Йорк Сити".

Ожидалось, что этим летом штаб Гвардиолы покинет Микель Артета. Испанца сватали сначала в "Арсенал", потом в "Жирону", однако соотечественник Пепа остался на "Этихад".

Зато Торрент согласился на предложение "Нью-Йорк Сити", которое ему поступило сегодня. В клубе МЛС Доменек заменит Патрика Виейра: француз ушел на повышение во французскую "Ниццу".

Отметим, что Торрент помогал Гвардиоле на протяжении 11 лет - еще со времен совместной работы в молодежной команде "Барселоны". После его ухода позицию главного ассистента Пепа, вероятно, займет именно Артета.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Нью-Йорк Сити

Автор foxmcfc   

Дата 11.06.2018 21:00

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  1. electric 11.06.2018 21:35 # electric
    Не хотят с трусом работать. Какой зашквар для лысого.

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  2. mancityman 11.06.2018 21:17 # mancityman
    Ну вот и повышение для Артеты .

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  3. mafia 11.06.2018 21:13 # mafia
    ахаахахах доминик торрето ору

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