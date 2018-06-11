Гвардиола лишился своего основного помощника

Помощника Пепа Гвардиолы Доменек Торрент покинул "Манчестер Сити" и перешел на самостоятельную работу в "Нью-Йорк Сити".

Ожидалось, что этим летом штаб Гвардиолы покинет Микель Артета. Испанца сватали сначала в "Арсенал", потом в "Жирону", однако соотечественник Пепа остался на "Этихад".



Зато Торрент согласился на предложение "Нью-Йорк Сити", которое ему поступило сегодня. В клубе МЛС Доменек заменит Патрика Виейра: француз ушел на повышение во французскую "Ниццу".



Отметим, что Торрент помогал Гвардиоле на протяжении 11 лет - еще со времен совместной работы в молодежной команде "Барселоны". После его ухода позицию главного ассистента Пепа, вероятно, займет именно Артета.