Гвардиола лишился своего основного помощника
Помощника Пепа Гвардиолы Доменек Торрент покинул "Манчестер Сити" и перешел на самостоятельную работу в "Нью-Йорк Сити".
Ожидалось, что этим летом штаб Гвардиолы покинет Микель Артета. Испанца сватали сначала в "Арсенал", потом в "Жирону", однако соотечественник Пепа остался на "Этихад".
Зато Торрент согласился на предложение "Нью-Йорк Сити", которое ему поступило сегодня. В клубе МЛС Доменек заменит Патрика Виейра: француз ушел на повышение во французскую "Ниццу".
Отметим, что Торрент помогал Гвардиоле на протяжении 11 лет - еще со времен совместной работы в молодежной команде "Барселоны". После его ухода позицию главного ассистента Пепа, вероятно, займет именно Артета.
11.06.2018 21:00
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Последние комментарии:
Не хотят с трусом работать. Какой зашквар для лысого.
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Ну вот и повышение для Артеты .
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ахаахахах доминик торрето ору
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