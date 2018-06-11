"Челси" и "Арсенал" продолжают интересоваться Сери

"Челси" и "Арсенал" продолжают охоту за полузащитником "Ниццы" Жан-Мишелем Сери.

Сегодня "Ницца" официально подтвердила назначение Патрика Виейра на должность главного тренера и теперь готова начать свою трансферную кампанию — однако вместе с приобретениями будут и расставания, а Сери является первым кандидатом на выход.



Минувший сезон наглядно показал, что Жан-Мишель перерос "Ниццу". На протяжении последних месяцев за 26-летним ивуарийцем наблюдали крупнейшие клубы Европы, и теперь они готовы перейти к активным действиям.



По информации Sky Sports, среди претендентов на Сери, оцениваемого в 35 миллионов фунтов, значатся "Челси" и "Арсенал", однако "синие" до сих пор не решили свою ситуацию с главным тренером, и это может стать осложняющим фактором в переговорах.



Также сообщается, что определенные виды на Жан-Мишеля имеет "Манчестер Сити", однако для "горожан" Сери — это лишь альтернатива для полузащитника "Наполи" Жоржиньо, переговоры по которому находятся в завершающей стадии.



Наиболее предпочтительным направлением для самого игрока является Премьер-Лига, несмотря на интерес еще одного клуба — дортмундской "Боруссии", во главе которой теперь находится бывший рулевой "Ниццы" Люсьен Фавр.