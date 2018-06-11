"Юнайтед" потерял интерес к Алексу Сандро

Алекс Сандро "Манчестер Юнайтед" более не интересуется левым защитником "Ювентуса" Алексом Сандро.

Изданию Manchester Evening News стало известно от высокопоставленного источника на "Олд Траффорд", что в остатке трансферного окна "красные дьяволы" хотели бы приобрести центрального защитника, левого защитника и дублера для Ромелу Лукаку на позиции центрального нападающего.

Если говорить о левом фланге обороны обороны, то Жозе Моуриньо вполне устраивает выбор из Эшли Янга и Люка Шоу, однако при наличии правильной возможности главный тренер не отказался бы от новичка в эту зону.

По информации издания, в списке левых защитников, за которыми следит "Юнайтед", нет Сандро. И хотя 27-летний бразилец до сих пор не принял предложение своего клуба о новом контракте, "дьяволам" он более не интересен. Моуриньо может остановиться на каком-нибудь молодом игроке — вроде Диогу Далота, приглашенного на правый край.

Также сообщается, что в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению позиции центрального защитника входят восемь игроков: Рафаэль Варан, Джером Ботенг, Калиду Кулибали, Тоби Алдервейрелд, Милан Шкриниар, Алессио Романьоли, Хосе Хименес и Чаглар Сеюнджю.



Метки Манчестер Юнайтед, Сандро, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2018 19:00

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  1. kontorres 11.06.2018 20:16 # kontorres
    Хименес четкий защ, его бы в Челси)

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  2. gio 11.06.2018 19:18 # gio
    Еще бы, платить 400 Погбеню и 600 чилийскому наемнику - тут уж не до топ трансферов, денег хватит только на ноунеймов

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