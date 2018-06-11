"Юнайтед" потерял интерес к Алексу Сандро

"Манчестер Юнайтед" более не интересуется левым защитником "Ювентуса" Алексом Сандро.

Изданию Manchester Evening News стало известно от высокопоставленного источника на "Олд Траффорд", что в остатке трансферного окна "красные дьяволы" хотели бы приобрести центрального защитника, левого защитника и дублера для Ромелу Лукаку на позиции центрального нападающего.



Если говорить о левом фланге обороны обороны, то Жозе Моуриньо вполне устраивает выбор из Эшли Янга и Люка Шоу, однако при наличии правильной возможности главный тренер не отказался бы от новичка в эту зону.



По информации издания, в списке левых защитников, за которыми следит "Юнайтед", нет Сандро. И хотя 27-летний бразилец до сих пор не принял предложение своего клуба о новом контракте, "дьяволам" он более не интересен. Моуриньо может остановиться на каком-нибудь молодом игроке — вроде Диогу Далота, приглашенного на правый край.



Также сообщается, что в шорт-лист "Юнайтед" по укреплению позиции центрального защитника входят восемь игроков: Рафаэль Варан, Джером Ботенг, Калиду Кулибали, Тоби Алдервейрелд, Милан Шкриниар, Алессио Романьоли, Хосе Хименес и Чаглар Сеюнджю.