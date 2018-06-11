"Ливерпуль" не планирует покупать Алиссона
"Ливерпуль" не планирует обращаться насчет голкипера "Ромы" Алиссона, испугавшись стоимости игрока.
Накануне первый номер сборной Бразилии заявил, что надеется решить вопрос со своим будущим до старта Чемпионата Мира в России. Алиссон дал понять, что у него есть некоторые предложения.
Одним из главных претендентов на 25-летнего голкипера считался как раз "Ливерпуль", однако Sky Sports считает маловероятной попытку мерсисайдского клуба приобрести Алиссона — "красные" не готовы выложить требуемые за игрока 80 миллионов фунтов.
Другой источник Sky Sports утверждает, что наиболее вероятным направлением Алиссона является "Реал", который также заинтересован в Тибо Куртуа, чей контракт с "Челси" истекает через год.
Если же "Реал" предпочтет Куртуа, то Алиссон в свою очередь может отправиться в "Челси" на замену Тибо.
11.06.2018 18:00
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трусы
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После Рейны у них нормального вратаря и не было, хотя и Рейна не без изьянов... а Аллисон вряд ли перейдет в такую помойку каким стал Ливерпуль
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