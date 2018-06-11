Грэм Поттер возглавил "Суонси"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Суонси" подтвердил назначение Грэма Поттера на должность главного тренера.

За плечами у англичанина Поттера более семи лет работы в шведском "Эстерсунде". За это время Грэм трижды повышался в классе, подняв клуб из четвертого дивизиона в высший и попутно выиграв национальный кубок.



Завоевание Кубка Швеции открыло "Эстерсунду" дорогу в Лигу Европы. Подопечные Поттера преодолели квалификацию, затем вышли из группы, а в 1/16 финала сенсационно обыграли "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 1:2.



И хотя по сумме двух матчей дальше прошел "Арсенал", с тех пор 43-летнего Поттера регулярно связывали с возвращением на родину. И сейчас Грэм решил откликнуться на предложение "Суонси", заключив с валлийским клубом контракт на три года.



Вместе с Поттером на "Либерти" переходят двое его помощников в лице Билли Рида и Кайла Макоули — компенсацию за этих троих специалистов "лебеди" согласовали еще на прошлой неделе.