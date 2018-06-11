Адамс: "Игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии"

Дайер, Алли и Кейн Бывший защитник "Арсенала" Тони Адамс считает, что игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии на Чемпионате Мира в России.

Среди представителей "Тоттенхэма" на место в стартовом составе "трех львов" претендуют Данни Роуз, Киран Триппьер, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн. Адамс считает, что такой обширный контингент "шпор" не сулит ничего хорошего.

"На турнирах подобного уровня игроки сталкиваются с эмоциональными и чисто психологическими проблемами. И если они не знают, как с ними справляться, они ничего не добьются".

"В первую очередь меня беспокоят все эти парни из "Тоттенхэма". Я сомневаюсь, что они знают, как побеждать. Они все очень классные игроки, но в определенные моменты сезона или турнира нужно проявлять психологическую устойчивость", - сообщил Адамс The Sun.




Метки Адамс, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 11.06.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1789

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 11.06.2018 18:22 # mixmaster
    Тони всё адекватно изложил

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  2. zzspurs 11.06.2018 18:03 # zzspurs
    Обкурился видать алкаш... пусть лучше вспомнит чего добилась сборная во времена когда он сам играл в защите а в воротах стоял кусок мяса - симен...

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  3. memfis63 11.06.2018 17:41 # memfis63
    это и так ясно
    эти неудачники не имеют ни одного титула в карьере, так что их фейл на соревновании такого уровня это железобетонный прогноз
    тоже самое, можно сказать про джерарда и его известный фейл или про Кариуса , если бы он был бритом.
    короче быть лузером у этих днищ в крови

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  4. grafters 11.06.2018 17:35 # grafters
    лал, а когда в сборной были сплошь победители, из Челси\МЮ и Арсенала(победители из Арсенала, лол), сборная много чего выиграла?

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  5. jack-willsher 11.06.2018 17:31 # jack-willsher
    подвел англию золотое поколение муму

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  6. armenicus 11.06.2018 17:12 # armenicus
    Зависть - плохое чувство, Тони. Тебе и не снилось, чтоб столько игроков Арсенала были в сборной, да?

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  7. recyjoed 11.06.2018 17:06 # recyjoed
    Это как сказать: Пенсы глиномесы!

    Зачем говорить очевидное с умным видом эксперта?

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