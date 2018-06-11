Адамс: "Игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии"
Бывший защитник "Арсенала" Тони Адамс считает, что игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии на Чемпионате Мира в России.
Среди представителей "Тоттенхэма" на место в стартовом составе "трех львов" претендуют Данни Роуз, Киран Триппьер, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн. Адамс считает, что такой обширный контингент "шпор" не сулит ничего хорошего.
"На турнирах подобного уровня игроки сталкиваются с эмоциональными и чисто психологическими проблемами. И если они не знают, как с ними справляться, они ничего не добьются".
"В первую очередь меня беспокоят все эти парни из "Тоттенхэма". Я сомневаюсь, что они знают, как побеждать. Они все очень классные игроки, но в определенные моменты сезона или турнира нужно проявлять психологическую устойчивость", - сообщил Адамс The Sun.
11.06.2018 17:00
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Последние комментарии:
Тони всё адекватно изложил
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Обкурился видать алкаш... пусть лучше вспомнит чего добилась сборная во времена когда он сам играл в защите а в воротах стоял кусок мяса - симен...
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это и так ясно
эти неудачники не имеют ни одного титула в карьере, так что их фейл на соревновании такого уровня это железобетонный прогноз
тоже самое, можно сказать про джерарда и его известный фейл или про Кариуса , если бы он был бритом.
короче быть лузером у этих днищ в крови
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лал, а когда в сборной были сплошь победители, из Челси\МЮ и Арсенала(победители из Арсенала, лол), сборная много чего выиграла?
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подвел англию золотое поколение муму
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Зависть - плохое чувство, Тони. Тебе и не снилось, чтоб столько игроков Арсенала были в сборной, да?
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Это как сказать: Пенсы глиномесы!
Зачем говорить очевидное с умным видом эксперта?
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