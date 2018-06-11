Адамс: "Игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии"

Бывший защитник "Арсенала" Тони Адамс считает, что игроки "Тоттенхэма" подведут сборную Англии на Чемпионате Мира в России.

Среди представителей "Тоттенхэма" на место в стартовом составе "трех львов" претендуют Данни Роуз, Киран Триппьер, Эрик Дайер, Деле Алли и Харри Кейн. Адамс считает, что такой обширный контингент "шпор" не сулит ничего хорошего.



"На турнирах подобного уровня игроки сталкиваются с эмоциональными и чисто психологическими проблемами. И если они не знают, как с ними справляться, они ничего не добьются".



"В первую очередь меня беспокоят все эти парни из "Тоттенхэма". Я сомневаюсь, что они знают, как побеждать. Они все очень классные игроки, но в определенные моменты сезона или турнира нужно проявлять психологическую устойчивость", - сообщил Адамс The Sun.