"Эвертон" готовит предложение по Мэддисону

"Эвертон" готовит предложение о покупке лучшего игрока "Норвича" в минувшем сезоне Джеймса Мэддисона.

Sky Sports ожидает, что в ближайшие дни мерсисайдский клуб подтвердит отъезд в МЛС своего самого высокооплачиваемого игрока в лице Уэйна Руни. На место экс-капитана сборной Англии "ириски" планируют пригласить 21-летнего Мэддисона.



Полузащитник молодежной сборной Англии на высоком уровне провел минувший сезон, заинтересовав целый ряд представителей Премьер-Лиги. Среди поклонников Джеймса значатся "Лестер" и "Фулхэм".



Однако "Эвертон" рассчитывает сработать быстро и протянуть "канарейкам" руку помощи — клуб с "Кэрроу Роад" нуждается в финансовой подпитке ввиду иссякающих парашютных выплат и вряд ли сможет устоять перед хорошим предложением, которое "ириски" должны направить на следующей неделе.



Ожидается, что "Норвич" согласится отпустить свою восходящую звезду примерно за 20-25 миллионов фунтов. Сами "канарейки" в 2016 году приобрели Мэддисона у "Ковентри" всего за 2.5 млн. фунтов.



Добавим, что в минувшем сезоне Джеймс забил 15 голов за "Норвич". В заключительном матче сезона Мэддисон получил травму связок колена, но в июле сможет приступить к пробежкам.