"Уотфорд" выкупил трансфер Деулофеу

"Уотфорд" выкупил вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу, потратив на испанца 11.5 миллионов фунтов.

24-летний Деулофеу провел на "Викаридж Роад" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Жерар отличился в дебютной игре за "шершней" против "Челси", а в общей сложности поучаствовал в семи голах команды.



Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия остался доволен сотрудничеством с игроком, и клуб принял решение выкупить трансфер испанца за 11.5 миллионов фунтов. Сегодня Деулофеу заключил с "шершнями" пятилетний контракт.



"Мы рады, что Жерар вернулся обратно на "Викаридж Роад", и хотели бы поблагодарить "Барселону "за содействие в осуществлении сделки", - сообщил генеральный директор "Уотфорда" Скотт Даксбери.