"Уотфорд" выкупил трансфер Деулофеу
"Уотфорд" выкупил вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу, потратив на испанца 11.5 миллионов фунтов.
24-летний Деулофеу провел на "Викаридж Роад" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Жерар отличился в дебютной игре за "шершней" против "Челси", а в общей сложности поучаствовал в семи голах команды.
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия остался доволен сотрудничеством с игроком, и клуб принял решение выкупить трансфер испанца за 11.5 миллионов фунтов. Сегодня Деулофеу заключил с "шершнями" пятилетний контракт.
"Мы рады, что Жерар вернулся обратно на "Викаридж Роад", и хотели бы поблагодарить "Барселону "за содействие в осуществлении сделки", - сообщил генеральный директор "Уотфорда" Скотт Даксбери.
11.06.2018 15:10
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Феерил он когда в Эвертоне был в аренде. После немного сдулся
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Полутопов Шакири и Делофеу надо в Арсенал.
Чтобы Эмери сделал из них новых звёзд уровня Санчеса и Месси
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Не хуже Шачири
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Жутко топит
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