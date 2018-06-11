"Уотфорд" выкупил трансфер Деулофеу

Жерар Деулофеу "Уотфорд" выкупил вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу, потратив на испанца 11.5 миллионов фунтов.

24-летний Деулофеу провел на "Викаридж Роад" вторую половину минувшего сезона на правах аренды. Жерар отличился в дебютной игре за "шершней" против "Челси", а в общей сложности поучаствовал в семи голах команды.

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия остался доволен сотрудничеством с игроком, и клуб принял решение выкупить трансфер испанца за 11.5 миллионов фунтов. Сегодня Деулофеу заключил с "шершнями" пятилетний контракт.

"Мы рады, что Жерар вернулся обратно на "Викаридж Роад", и хотели бы поблагодарить "Барселону "за содействие в осуществлении сделки", - сообщил генеральный директор "Уотфорда" Скотт Даксбери.




Метки Барселона, Деулофеу, трансфер, Уотфорд

Автор foxmcfc   

Дата 11.06.2018 15:10

Количество просмотров Просмотров: 829

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  1. gin 11.06.2018 16:29 # gin
    Феерил он когда в Эвертоне был в аренде. После немного сдулся

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  2. royal-arsenal 11.06.2018 16:09 # royal-arsenal
    Полутопов Шакири и Делофеу надо в Арсенал.
    Чтобы Эмери сделал из них новых звёзд уровня Санчеса и Месси

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  3. vyrentz 11.06.2018 15:22 # vyrentz
    Не хуже Шачири

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  4. vasilevich8 11.06.2018 15:10 # vasilevich8
    Жутко топит

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