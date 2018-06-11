"Тоттенхэм" наградит Алли новым контрактом

Вслед за нападающим Харри Кейном новый контракт с "Тоттенхэмом" подпишет полузащитник Деле Алли.

На прошлой неделе Кейн заключил новый контракт со "шпорами" сроком на шесть лет. Подписав соглашение, Харри вдвое увеличил свой оклад – до 200 тысяч фунтов в неделю.



Значительная прибавка к зарплате ждет и его партнера. Как стало известно London Evening Standard, "Тоттенхэм" рассчитывает склонить Алли к сделке, по которой юноша будет зарабатывать 100 тысяч фунтов каждые семь дней.



Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино надеется, что решение Кейна создаст в команде эффект домино, и его примеру последует не только Алли, но и Кристиан Эриксен, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Киран Триппьер и Сон Хен Мин.