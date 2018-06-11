"Тоттенхэм" наградит Алли новым контрактом

Алли и Кейн Вслед за нападающим Харри Кейном новый контракт с "Тоттенхэмом" подпишет полузащитник Деле Алли.

На прошлой неделе Кейн заключил новый контракт со "шпорами" сроком на шесть лет. Подписав соглашение, Харри вдвое увеличил свой оклад – до 200 тысяч фунтов в неделю.

Значительная прибавка к зарплате ждет и его партнера. Как стало известно London Evening Standard, "Тоттенхэм" рассчитывает склонить Алли к сделке, по которой юноша будет зарабатывать 100 тысяч фунтов каждые семь дней.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино надеется, что решение Кейна создаст в команде эффект домино, и его примеру последует не только Алли, но и Кристиан Эриксен, Ян Вертонген, Эрик Дайер, Киран Триппьер и Сон Хен Мин.




Метки Алли, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 11.06.2018 15:00

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  1. recyjoed 11.06.2018 15:00 # recyjoed
    А как все начиналось?)
    Не больше 100к в неделю - кредо.
    А сейчас уже Ливерпуль обогнали по зп. Вот так то

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