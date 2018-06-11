"Сити" отказался от покупки Ван Дейка три года назад
"Манчестер Сити" мог приобрести Виргила Ван Дейка в 2015 году, но отверг эту возможность, не поверив в голландского защитника.
Напомним, в январе 26-летний Ван Дейк стал самым дорогим защитником мира — "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 75 миллионов фунтов в качестве компенсации. Эта инвестиция себя оправдала, потому что Виргил стабилизировал игру "красных" в обороне и помог своей новой команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и добраться до финала Лиги Чемпионов, попутно выбив из турнира "Сити".
Однако судьба Ван Дейка могла сложиться и иначе. Ронни Дейла, назначенный главным тренером "Селтика" в 2014 году, незамедлительно разглядел талант Виргила и даже рекомендовал того "Сити". Однако "горожане" не поверили в игрока, который вскоре был продан "Саутгемптону" за 13 млн. фунтов.
"Виргил был особенным, но когда я пришел, мне показалось, что он не в форме. Ему требовалось поработать над некоторыми вещами, и он ленился на тренировках".
"Я сказал ему уделить внимание этим вещам, а также потребовал выкладываться на 100 процентов на каждой тренировке и следить за своим телом".
"Когда он сказал, что уходит, я посоветовал ему отправиться не в "Саутгемптон" или "Сандерленд", а сразу в "Манчестер Сити" и "Юнайтед". Я видел, что он достаточно хорош для этого. Я даже рекомендовал его "Сити", и теперь они жалеют об этом", — цитирует Дейлу Manchester Evening News.
11.06.2018 14:00
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Последние комментарии:
а могли бы быть со Стоунзом бомбящим привозным дуэтом связок
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Зато купили деревянного и привозного Стоунса. Бизнес кар!
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мангал > ван дик
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Нафиг такое днище не сдалось.
Пусть у портовых шлюх привозит.
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Обоссали Сити
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Венгер вообще мог его еще 61 год назад подписать и чо
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А чего жалеть-то? У них что, проблемы в обороне? Да неее... Бред какой-то ))))
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