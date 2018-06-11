"Сити" отказался от покупки Ван Дейка три года назад

Виргил Ван Дейк "Манчестер Сити" мог приобрести Виргила Ван Дейка в 2015 году, но отверг эту возможность, не поверив в голландского защитника.

Напомним, в январе 26-летний Ван Дейк стал самым дорогим защитником мира — "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 75 миллионов фунтов в качестве компенсации. Эта инвестиция себя оправдала, потому что Виргил стабилизировал игру "красных" в обороне и помог своей новой команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и добраться до финала Лиги Чемпионов, попутно выбив из турнира "Сити".

Однако судьба Ван Дейка могла сложиться и иначе. Ронни Дейла, назначенный главным тренером "Селтика" в 2014 году, незамедлительно разглядел талант Виргила и даже рекомендовал того "Сити". Однако "горожане" не поверили в игрока, который вскоре был продан "Саутгемптону" за 13 млн. фунтов.

"Виргил был особенным, но когда я пришел, мне показалось, что он не в форме. Ему требовалось поработать над некоторыми вещами, и он ленился на тренировках".

"Я сказал ему уделить внимание этим вещам, а также потребовал выкладываться на 100 процентов на каждой тренировке и следить за своим телом".

"Когда он сказал, что уходит, я посоветовал ему отправиться не в "Саутгемптон" или "Сандерленд", а сразу в "Манчестер Сити" и "Юнайтед". Я видел, что он достаточно хорош для этого. Я даже рекомендовал его "Сити", и теперь они жалеют об этом", — цитирует Дейлу Manchester Evening News.



Метки Ван Дейк, Дейла, Ливерпуль, Манчестер Сити, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 838

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  1. farot 11.06.2018 14:53 # farot
    а могли бы быть со Стоунзом бомбящим привозным дуэтом связок

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  2. gringo1990 11.06.2018 14:39 # gringo1990
    Зато купили деревянного и привозного Стоунса. Бизнес кар!

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  3. narcot 11.06.2018 14:39 # narcot
    мангал > ван дик

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  4. jesus33 11.06.2018 14:35 # jesus33
    Нафиг такое днище не сдалось.
    Пусть у портовых шлюх привозит.

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  5. mikkiynwa 11.06.2018 14:15 # mikkiynwa
    Обоссали Сити

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  6. hammersmith 11.06.2018 14:12 # hammersmith
    Венгер вообще мог его еще 61 год назад подписать и чо

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  7. bushwacka 11.06.2018 14:09 # bushwacka
    А чего жалеть-то? У них что, проблемы в обороне? Да неее... Бред какой-то ))))

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