"Сити" отказался от покупки Ван Дейка три года назад

"Манчестер Сити" мог приобрести Виргила Ван Дейка в 2015 году, но отверг эту возможность, не поверив в голландского защитника.

Напомним, в январе 26-летний Ван Дейк стал самым дорогим защитником мира — "Ливерпуль" заплатил "Саутгемптону" 75 миллионов фунтов в качестве компенсации. Эта инвестиция себя оправдала, потому что Виргил стабилизировал игру "красных" в обороне и помог своей новой команде финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и добраться до финала Лиги Чемпионов, попутно выбив из турнира "Сити".



Однако судьба Ван Дейка могла сложиться и иначе. Ронни Дейла, назначенный главным тренером "Селтика" в 2014 году, незамедлительно разглядел талант Виргила и даже рекомендовал того "Сити". Однако "горожане" не поверили в игрока, который вскоре был продан "Саутгемптону" за 13 млн. фунтов.



"Виргил был особенным, но когда я пришел, мне показалось, что он не в форме. Ему требовалось поработать над некоторыми вещами, и он ленился на тренировках".



"Я сказал ему уделить внимание этим вещам, а также потребовал выкладываться на 100 процентов на каждой тренировке и следить за своим телом".



"Когда он сказал, что уходит, я посоветовал ему отправиться не в "Саутгемптон" или "Сандерленд", а сразу в "Манчестер Сити" и "Юнайтед". Я видел, что он достаточно хорош для этого. Я даже рекомендовал его "Сити", и теперь они жалеют об этом", — цитирует Дейлу Manchester Evening News.