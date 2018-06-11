"Бавария" не продаст Левандовски даже за 175 миллионов фунтов

Президент "Баварии" Ули Хенесс предупредил, что его клуб не продаст нападающего Роберта Левандовски в Премьер-Лигу даже за 175 миллионов фунтов.

В начале июня стало известно, что "Челси" сделал покупку Левандовски приоритетной задачей на лето. Чуть позже на отъезд Роберта из Германии намекнул его агент.



Уже на этой неделе выяснилось, что "Бавария" готова расстаться с 29-летним нападающим, если потенциальный покупатель отстегнет из своего кармана 200 миллионов евро (175 миллионов фунтов).



Однако Хенесс четко дал понять, что продажа Роберта не входит в планы мюнхенского клуба. Более того, "Бавария" даже не устанавливала ценник на игрока.



"Ценник в 200 миллионов евро – это какой-то нонсенс. Роберт не будет продан и будет играть за нас в новом сезоне. На этом тему стоит закрыть", - сообщил Хенесс Bild.